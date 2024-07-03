Ночью Харьков был под ударом

В ночь на среду, 3 июля, войска РФ наносили удары по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные местных властей.

"Город под ударом. Будьте осторожны", - информировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Харьковщины.

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Как информировал Цензор.НЕТ, российские захватчики днем 2 июля били КАБами по Харькову.

Впоследствии стало известно, что 2 июля в течение суток россияне сбросили на Харьковщину 29 КАБов. В Харькове днем 2 июля травмированы две женщины и двое детей 12 и 15 лет.

Как сообщалось, в течение июня российские захватчики нанесли 22 удара по Харькову. Погибло шесть человек, еще 92 человека получили ранения.