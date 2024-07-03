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Росіяни атакували Полтавщину. Одна людина загинула, ще троє поранені. ФОТОрепортаж

Вдень 3 липня російські загарбники атакували Полтавську область. Внаслідок чергової російської атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані", - розповів посадовець.

Унаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено школу й дитячий садочок у Полтавському районі.

Пронін показав фото наслідків російської атаки.

Росіяни атакували Полтавщину. Одна людина загинула, ще троє поранені

Росіяни атакували Полтавщину. Одна людина загинула, ще троє поранені

Росіяни атакували Полтавщину. Одна людина загинула, ще троє поранені

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Автор: 

обстріл (29105) Полтавська область (1135)


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