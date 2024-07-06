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Новини Фото Війна
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Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину: загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

У суботу, 6 липня, у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, господарські споруди та ЛЕП. Також в ОВА повідомили про загиблу жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах. Загинула жінка", - ідеться в повідомленні

Також в ОВА повідомили про пошкоджену інфраструктуру, понівечене промислове підприємство і 5 приватних будинків, триповерхівку, що не експлуатувалася. Знищена господарська споруда, ще кілька – потрощені. Зачепило гараж, парники, мопед, газогін і лінію електропередач.

Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії
Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії
Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії
Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії

Автор: 

обстріл (29195) Нікополь (1243) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3861)


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