Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину: загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж
У суботу, 6 липня, у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, господарські споруди та ЛЕП. Також в ОВА повідомили про загиблу жінку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах. Загинула жінка", - ідеться в повідомленні
Також в ОВА повідомили про пошкоджену інфраструктуру, понівечене промислове підприємство і 5 приватних будинків, триповерхівку, що не експлуатувалася. Знищена господарська споруда, ще кілька – потрощені. Зачепило гараж, парники, мопед, газогін і лінію електропередач.
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