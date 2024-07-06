УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10596 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
499 0

Ворог вкрив артилерією Червоногригорівську громаду на Нікопольщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 липня 2024 року, війська РФ у черговий раз обстріляли Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.

Також Лисак інформує, що пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо.

Читайте також: Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Двоє людей поранені. ФОТОрепортаж

Обстріл Червоногригорівської громади
Обстріл Червоногригорівської громади
Обстріл Червоногригорівської громади
Обстріл Червоногригорівської громади
Обстріл Червоногригорівської громади

Автор: 

обстріл (29195) жертва (256) Нікополь (1243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 