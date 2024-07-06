Ворог вкрив артилерією Червоногригорівську громаду на Нікопольщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 липня 2024 року, війська РФ у черговий раз обстріляли Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.
Також Лисак інформує, що пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль