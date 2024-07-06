Ворог вкрив артилерією Червоногригорівську громаду на Нікопольщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 липня 2024 року, війська РФ у черговий раз обстріляли Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.

Також Лисак інформує, що пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо.

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