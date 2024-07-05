Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Двоє людей поранені. ФОТОрепортаж

5 липня внаслідок російських обстрілів по Нікопольському району Дніпропетровської області поранень зазнали дві людини. Їх госпіталізували.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Загарбники поцілили по Марганецькій та Покровській громадах, а також по самому Нікополю.

"Дві людини постраждали сьогодні через атаки на Нікопольщину. Це чоловіки 21 та 61 року. Обидва госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Внаслідок чергових російських обстрілів пошкоджені сім приватних осель і багатоповерхівка, побиті чотири господарські будівлі. Також загорівся дачний будинок, проте рятувальникам вдалося приборкати полум'я.

Крім цього, через обстріли понівечені промислове підприємство, адмінбудівля, медзаклад, гараж і автомобілі. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Глава Дніпропетровської ОВА також показав фото наслідків сьогоднішніх російських обстрілів по Нікопольщині.

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