Рашисти з артилерії вкрили Нікополь: Поранено 7 осіб
Російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.
Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу постраждали 6 чоловіків та жінка, вони дістали уламкові поранення. Інші наслідки атаки уточнюють.
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