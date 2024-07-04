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Новини Війна
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Рашисти з артилерії вкрили Нікополь: Поранено 7 осіб

Росіяни обстріляли Нікополь

Російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу постраждали 6 чоловіків та жінка, вони дістали уламкові поранення. Інші наслідки атаки уточнюють.

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Автор: 

обстріл (29105) Нікополь (1235)


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