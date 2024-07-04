Рашисты из артиллерии накрыли Никополь: Ранены 7 человек
Российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела пострадали 6 мужчин и женщина, они получили осколочные ранения. Другие последствия атаки уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль