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Новости Война
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Рашисты из артиллерии накрыли Никополь: Ранены 7 человек

Росіяни обстріляли Нікополь

Российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадали 6 мужчин и женщина, они получили осколочные ранения. Другие последствия атаки уточняются.

Смотрите также: Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, ранена женщина. ФОТОрепортаж

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