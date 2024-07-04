Рашисты из артиллерии накрыли Никополь: Ранены 7 человек

Российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадали 6 мужчин и женщина, они получили осколочные ранения. Другие последствия атаки уточняются.

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