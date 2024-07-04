Розвідувальний БПЛА зафіксовано на Дніпропетровщині: Працює ППО
На Дніпропетровщині зафіксовано російський розвідувальний БПЛА.
Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровська область - робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
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Але ж Шмигаль з урядовцями, дуже башковиті тільки по РИГламенту КМУ…
Коли за них, усе напишуть інші, розумні люди, а вони, на синє око ЗМІ, щось по писаному там пробубнять у Будинку Уряду!! РИГламент… знаєте… це вам не інтереси Держави! Там усьо строго…