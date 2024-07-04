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Розвідувальний БПЛА зафіксовано на Дніпропетровщині: Працює ППО

На Дніпропетровщині працює ППО

На Дніпропетровщині зафіксовано російський розвідувальний БПЛА.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська область - робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3270) Дніпропетровська область (3848)


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Тут би саме, і згодилася мала авіація з пілотами…
Але ж Шмигаль з урядовцями, дуже башковиті тільки по РИГламенту КМУ…
Коли за них, усе напишуть інші, розумні люди, а вони, на синє око ЗМІ, щось по писаному там пробубнять у Будинку Уряду!! РИГламент… знаєте… це вам не інтереси Держави! Там усьо строго…
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04.07.2024 10:34 Відповісти
 
 