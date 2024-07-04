Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Російські окупанти ввечері та вранці атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, внаслідок чого було поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди".

"Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді. Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських ударів пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.

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