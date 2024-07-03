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Обстріли Дніпропетровщини: кількість постраждалих від атаки на Дніпро зросла до 53, Нікопольщина під ударами дронів та артилерії. ФОТОрепортаж

До 53 зросла кількість постраждалих від російської атаки на Дніпро, також війська РФ не припиняють обстрілювати Нікопльський район.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дінпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначав, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них - у важкому стані.

"Доки обласний центр ліквідує наслідки масованої атаки, агресор продовжує гатити по Нікопольщині. Протягом дня по району цілив дронами-камікадзе та артилерією. Під ударами були сам Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади", - написав Лисак.

За його словами, в районі пошкоджено інфраструктуру. Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, гуртожиток, вантажівка та газогін.

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

Пізніше з'явилась інформація, що загинуло 5 людей.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

Обстріли Нікопольщини 3 липня
Наслідки російських ударів по Нікопольському району 3 липня
Під обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади
Ворог бив з артилерії та дронами камікадзе

Росіяни продовжують обстрілювати Нікопольщину

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Дніпро (3298) обстріл (29105) Дніпропетровська область (3848)


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