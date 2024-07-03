4 липня оголошено днем жалоби в Дніпрі

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра в Дніпрі оголошено траур", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці, 3 липня 2024 року, російські окупанти атакували Дніпро ракетами та БПЛА, внаслідок чого відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих.

Також читайте: У Кривому Розі пролунав вибух: Попереджали про балістику