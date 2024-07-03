4 липня оголошено днем жалоби в Дніпрі
У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра в Дніпрі оголошено траур", - зазначив він.
Нагадаємо, вранці, 3 липня 2024 року, російські окупанти атакували Дніпро ракетами та БПЛА, внаслідок чого відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих.
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Працюємо по цивільним. Та пох, що орки. Ви виконаєте такий наказ?
Риторичне питання, бо знаю точно, що неможливо. Будуть насідати, ви за таке того полковника або генерала самі пристрелите. Тому що не можна. Орки - не люди. Ми люди.
Так от. Мені варіанти по цивільним не подобаються. Розумію, що орчихи та їх орченята. Не маємо права. давай, не будемо за це. На відміну від них - ми не звірі.
Де ж це наш Сапсан про якого Жданов говорив, що ми його саудитам зробили повністю? Включаючи з реальними стрільбами. Думаю зробили традиційно: наші жуліки разом з саудитським жуліками гроші вкрали а їм впарили якесь фуфло.