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Новини Війна
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4 липня оголошено днем жалоби в Дніпрі

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра в Дніпрі оголошено траур", - зазначив він.

4 липня 2024 року оголошено днем жалоби у Дніпрі

Нагадаємо, вранці, 3 липня 2024 року, російські окупанти атакували Дніпро ракетами та БПЛА, внаслідок чого відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих.

Також читайте: У Кривому Розі пролунав вибух: Попереджали про балістику

Автор: 

Дніпро (3298) жалоба (169) Філатов Борис (463)


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Просто уявіть таку нереальну ситуацію. Ви військовий пілот ЗСУ. Або командир якогось артилерійького відділення. І вам тут дають точні координати житлового будинку та хоч в Бєлгороді.

Працюємо по цивільним. Та пох, що орки. Ви виконаєте такий наказ?
Риторичне питання, бо знаю точно, що неможливо. Будуть насідати, ви за таке того полковника або генерала самі пристрелите. Тому що не можна. Орки - не люди. Ми люди.
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03.07.2024 12:55 Відповісти
до 24.02.2022 ще подумав би (скоріше ні), а зараз? навіть око не смикнулося
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03.07.2024 13:10 Відповісти
В мене великий бойовий досвід. Я ветеран ЗСУ, маю УБД. Маю достатньо цілей, що вкривалися кривавим туманом.

Так от. Мені варіанти по цивільним не подобаються. Розумію, що орчихи та їх орченята. Не маємо права. давай, не будемо за це. На відміну від них - ми не звірі.
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03.07.2024 13:20 Відповісти
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03.07.2024 13:00 Відповісти
Опять нам дали под хвоста , стоит подумать остановиться и нам это уже нравится
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Нам потрібні не Дні Жалоби а оперативно-тактичний ракетний комплес на 700-800 км з боєголовкою не менше 500кг.

Де ж це наш Сапсан про якого Жданов говорив, що ми його саудитам зробили повністю? Включаючи з реальними стрільбами. Думаю зробили традиційно: наші жуліки разом з саудитським жуліками гроші вкрали а їм впарили якесь фуфло.
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03.07.2024 14:29 Відповісти
Місту з найбільшим ракетним заводом не лічить бути терпілою.
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03.07.2024 15:04 Відповісти
 
 