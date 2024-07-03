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Новини Війна
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Знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей, - Олещук

Робота ППО на Дніпропетровщині

Зранку 3 липня 2024 року противник завдав удару 3 крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5 ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основний напрямок удару - Дніпропетровщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра, є загроза для Харкова та Миргорода - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося збити нашій ППО?

За даними Олещука, силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Дніпро 3 людини загинули, 18 - постраждали

Автор: 

ППО (3270) ракети (4066) знищення (7542) дрони (4882) Повітряні сили (2751)


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ого! тенденція лякає
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03.07.2024 11:39 Відповісти
Странно, что вас пугает тенденция на снижение количества\частоты ударов шахедами и КР.
Когда шахеды по два раза на неделю до Львова долетали спокойней было, да?
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03.07.2024 11:58 Відповісти
але більше кумарять розумники, котрим наше життя в Україні під обстрілами зрозуміліше з Британії. Піші єсчьо!
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03.07.2024 12:06 Відповісти
Тобто дві десь влучили. Сумно...
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03.07.2024 11:40 Відповісти
Рашисти другий день поспіль завдають ударів по аеродрому в Миргороді.
Після втрати 6 літаків СУ-27 за наслідками удару 01.07.2024, як пише видання Forbes, на цей раз мінус ще один гвинтокрил МИ-24.
Це вже якась "антиЧорнобаївка" виходить. А генерал Олещук, командувач ПС ЗСУ, лише озвучує статистику і ніяких дій для запобігання подальших втрат бойової авіатехніки не проводить.
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03.07.2024 12:16 Відповісти
Мабуть генерал Олещук чесно робить все, що може.
Але те, що він може, мабуть не все, що насправді можливо було б зробити і що повинно бути зроблено для зменшення імовірності успішних атак ворога.
Вочевидь, обидві атаки були заздалегідь ретельно сплановані, ворог певний час проводив розвідку та дорозвідку. Ворог скористався відомими уразливостями (винищувачі та гвинтокрил не були вчасно і ретельно замасковані, не перебували в укриттях відносно тривалий час, достатній для відпрацювання розвідувальним БПЛА у складі РУК ворога).
Мабуть не варто сподіватись, що велика відстань до ворога захищає, як було раніше.
Як би далеко від ворога на землі не знаходився наш бойовий літак, мабуть необхідно захищати літальні апарати так ретельно, ніби розвідка ворога діє вже поблизу, у повітрі і на землі, і кожна хвилина зволікання маскування та захисту збільшує імовірність успішної атаки ворога.
Як припускає Сергій Флеш, розвідувальний БПЛА у складі РУК ворога діяв на неочікувано великий для ПС дистанції, що неможливо без застосування ворогом ретранслятору, який важко, але можливо виявити засобами радіотехнічної розвідки зверху.
Не виключено, що у якості платформи ретранслятору ворог застосував обладнаний гвинтокрил.
Імовірно також, що агентура ворога заздалегідь встановила ретранслятори у напрямку векторів атаки.
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03.07.2024 13:12 Відповісти
 
 