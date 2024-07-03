Знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей, - Олещук

Зранку 3 липня 2024 року противник завдав удару 3 крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5 ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основний напрямок удару - Дніпропетровщина.

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Що вдалося збити нашій ППО?

За даними Олещука, силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

- 1 крилату ракету "Іскандер-К";

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;

- 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";

- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Дніпро 3 людини загинули, 18 - постраждали