Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и БПЛА. Два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
5 июля в результате российских обстрелов по Никопольскому району Днепропетровской области ранения получили два человека. Их госпитализировали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг бил по Никопольщине из артиллерии и БПЛА. Захватчики попали по Марганецкой и Покровской громадах, а также по самому Никополю.
"Два человека пострадали сегодня из-за атак на Никопольщину. Это мужчины 21 и 61 года. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
Вследствие очередных российских обстрелов повреждены семь частных домов и многоэтажка, повреждены четыре хозяйственные постройки. Также загорелся дачный дом, однако спасателям удалось укротить пламя.
Кроме этого, из-за обстрелов изуродованы промышленное предприятие, админздание, медучреждение, гараж и автомобили. Задело газопровод и линию электропередач.
Глава Днепропетровской ОГА также показал фото последствий сегодняшних российских обстрелов по Никопольщине.
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