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Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и БПЛА. Два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

5 июля в результате российских обстрелов по Никопольскому району Днепропетровской области ранения получили два человека. Их госпитализировали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг бил по Никопольщине из артиллерии и БПЛА. Захватчики попали по Марганецкой и Покровской громадах, а также по самому Никополю.

"Два человека пострадали сегодня из-за атак на Никопольщину. Это мужчины 21 и 61 года. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.

Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА

Вследствие очередных российских обстрелов повреждены семь частных домов и многоэтажка, повреждены четыре хозяйственные постройки. Также загорелся дачный дом, однако спасателям удалось укротить пламя.

Кроме этого, из-за обстрелов изуродованы промышленное предприятие, админздание, медучреждение, гараж и автомобили. Задело газопровод и линию электропередач.

Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА

Глава Днепропетровской ОГА также показал фото последствий сегодняшних российских обстрелов по Никопольщине.

Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА

Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА

Окупанти впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА

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обстрел (27820) Никополь (1071) Днепропетровская область (4074)


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