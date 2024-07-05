Рашисты из "Ураганов" накрыли Украинск на Донетчине: Погиб 1 человек, еще 1 - ранен. ФОТО
Российские оккупанты из РСЗО "Смерч" обстреляли Украинск в Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, еще 1 получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и 2 предприятия. Селидовская громада постоянно подвергается вражеским ударам - оставаться здесь опасно, как и на остальной территории Донецкой области", - добавил он.
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