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Рашисти з "Ураганів" вкрили Українськ на Донечччині: Загинула 1 особа, ще 1 - поранено. ФОТО

Російські окупанти із РСЗВ "Смерч" обстріляли Українськ на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 особа, ще 1 дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і 2 підприємства. Селидівська громада постійно зазнає ворожих ударів — залишатися тут небезпечно, як і на решті території Донецької області", - додав він.

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Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині
Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині

Автор: 

обстріл (29195) Донецька область (8812)


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