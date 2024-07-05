Рашисти з "Ураганів" вкрили Українськ на Донечччині: Загинула 1 особа, ще 1 - поранено. ФОТО
Російські окупанти із РСЗВ "Смерч" обстріляли Українськ на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 особа, ще 1 дістала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і 2 підприємства. Селидівська громада постійно зазнає ворожих ударів — залишатися тут небезпечно, як і на решті території Донецької області", - додав він.
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