Шмигаль після критики Зеленського провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині: Вивчали проблеми регіону. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні засідання Уряду проводимо на Донеччині. Перебуваю тут з робочим візитом, щоб безпосередньо на місці вивчити проблематику регіону. Президент Володимир Зеленський чітко наголосив, що перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях — це їхній прямий обов’язок", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, протягом тижня міністри працювали на Донеччині, щоб вивчити проблемні питання.
"І вже маємо низку важливих рішень та відповідні доручення міністерствам і відомствам", - додав він.
Нагадаємо, 26 червня 2024 року президент Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину заявив, що деякі урядовці по пів року не були у прифронтових регіонах та пообіцяв зробити щодо них відповідні висновки.
ЗМІ також повідомляли, що президент Офіс Президента готує відставку Дениса Шмигаля.
Докладніше про можливі зміни в Уряді та ймовірну заміну прем'єра читайте у статті Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.
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