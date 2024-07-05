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Шмигаль після критики Зеленського провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині: Вивчали проблеми регіону. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні засідання Уряду проводимо на Донеччині. Перебуваю тут з робочим візитом, щоб безпосередньо на місці вивчити проблематику регіону. Президент Володимир Зеленський чітко наголосив, що перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях — це їхній прямий обов’язок", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, протягом тижня міністри працювали на Донеччині, щоб вивчити проблемні питання.

"І вже маємо низку важливих рішень та відповідні доручення міністерствам і відомствам", - додав він.

Нагадаємо, 26 червня 2024 року президент Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину заявив, що деякі урядовці по пів року не були у прифронтових регіонах та пообіцяв зробити щодо них відповідні висновки.

ЗМІ також повідомляли, що президент Офіс Президента готує відставку Дениса Шмигаля.

Докладніше про можливі зміни в Уряді та ймовірну заміну прем'єра читайте у статті Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.

Читайте: Відставка Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабміну. Це неможливо за законом, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Кабмін (14153) Донецька область (8812) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
Зробили собі убд як мінімум
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05.07.2024 17:13 Відповісти
+6
Показуха.
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05.07.2024 16:55 Відповісти
+3
І шо вони там в "окопах" нарішали?
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05.07.2024 16:55 Відповісти
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І шо вони там в "окопах" нарішали?
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05.07.2024 16:55 Відповісти
Зробили собі убд як мінімум
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05.07.2024 17:13 Відповісти
Показуха.
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05.07.2024 16:55 Відповісти
Поїхав по фоточки? Помінять декорації. І на фото він чомусь не в хакі, порушує дрескод, відколюється від команди.
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05.07.2024 16:58 Відповісти
Оце так ,, номер"! Сальто!!!
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05.07.2024 17:01 Відповісти
Ну тепер все - ветеранське УБД гарантовано. Туристи, млять...
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05.07.2024 17:03 Відповісти
Схоже, що на Шмигаля чекає доля Яценюка. Образеного на Президента прем'єра.) Нічого нового, всім як і було 10 років тому.
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05.07.2024 17:03 Відповісти
Це просто, не то шоби АБЫРВАЛГ - це синдром безмозглоi... ЗЫ... кста, как она себя имеет, после наводки по Днепру?
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05.07.2024 17:12 Відповісти
Дело тут не в Шмыгале, а в Ахметке. Тысячи жмуров на кладбищах Донбасса с 90-х в курсе.
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05.07.2024 17:13 Відповісти
Тупой скот.
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05.07.2024 17:25 Відповісти
шмигаль хочет уматать заграницу
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05.07.2024 17:26 Відповісти
шмигаля тут, шмигаля там!
слуга, всіх господ!
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05.07.2024 17:51 Відповісти
Яка цікава вистава для лохів.
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05.07.2024 18:00 Відповісти
от якщо гугнявий пацаватий царьок геть знудиться й знічев'я пошле бородате ніщо на фронт, в окопи... ну, чисто "па-пріколу". ото хохма буде
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05.07.2024 18:37 Відповісти
ну, а якщо раптом викличе гугнявий поц до себе ніщо й такий, весь знуджений, ліниво привіткривши одне око: "слишь ти, шму...шма... ілі как там тєбя? забил. єхай-ка ти на х... ги-ги". я впевнений, що бородате ніщо після цього скличе кабмін й запитає: "на х... - це куди?"
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05.07.2024 18:41 Відповісти
Х#рня какая-то)>
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05.07.2024 18:54 Відповісти
 
 