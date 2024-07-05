Шмигаль після критики Зеленського провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині: Вивчали проблеми регіону. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів виїзне засідання Кабміну на Донеччині.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні засідання Уряду проводимо на Донеччині. Перебуваю тут з робочим візитом, щоб безпосередньо на місці вивчити проблематику регіону. Президент Володимир Зеленський чітко наголосив, що перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях — це їхній прямий обов’язок", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, протягом тижня міністри працювали на Донеччині, щоб вивчити проблемні питання.

"І вже маємо низку важливих рішень та відповідні доручення міністерствам і відомствам", - додав він.

Нагадаємо, 26 червня 2024 року президент Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину заявив, що деякі урядовці по пів року не були у прифронтових регіонах та пообіцяв зробити щодо них відповідні висновки.

ЗМІ також повідомляли, що президент Офіс Президента готує відставку Дениса Шмигаля.

Докладніше про можливі зміни в Уряді та ймовірну заміну прем'єра читайте у статті Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.

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