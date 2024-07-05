Шмыгаль после критики Зеленского провел выездное заседание Кабмина в Донецкой области: Изучали проблемы региона. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел выездное заседание Кабмина в Донецкой области.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня заседание Правительства проводим в Донецкой области. Нахожусь здесь с рабочим визитом, чтобы непосредственно на месте изучить проблематику региона. Президент Владимир Зеленский четко подчеркнул, что пребывание министров и других чиновников в прифронтовых областях - это их прямая обязанность", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, в течение недели министры работали в Донецкой области, чтобы изучить проблемные вопросы.
"И уже есть ряд важных решений и соответствующие поручения министерствам и ведомствам", - добавил он.
Напомним, 26 июня 2024 года президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область заявил, что некоторые чиновники по полгода не были в прифронтовых регионах и пообещал сделать по ним соответствующие выводы.
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