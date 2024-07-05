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Шмыгаль после критики Зеленского провел выездное заседание Кабмина в Донецкой области: Изучали проблемы региона. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел выездное заседание Кабмина в Донецкой области.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заседание Правительства проводим в Донецкой области. Нахожусь здесь с рабочим визитом, чтобы непосредственно на месте изучить проблематику региона. Президент Владимир Зеленский четко подчеркнул, что пребывание министров и других чиновников в прифронтовых областях - это их прямая обязанность", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, в течение недели министры работали в Донецкой области, чтобы изучить проблемные вопросы.

"И уже есть ряд важных решений и соответствующие поручения министерствам и ведомствам", - добавил он.

Напомним, 26 июня 2024 года президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область заявил, что некоторые чиновники по полгода не были в прифронтовых регионах и пообещал сделать по ним соответствующие выводы.

Читайте: Отставка Шмыгаля приведет к отставке всего состава Кабмина. Это невозможно по закону, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Кабмин (14034) Донецкая область (9984) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+8
Зробили собі убд як мінімум
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05.07.2024 17:13 Ответить
+6
Показуха.
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05.07.2024 16:55 Ответить
+3
І шо вони там в "окопах" нарішали?
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05.07.2024 16:55 Ответить
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І шо вони там в "окопах" нарішали?
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05.07.2024 16:55 Ответить
Зробили собі убд як мінімум
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05.07.2024 17:13 Ответить
Показуха.
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05.07.2024 16:55 Ответить
Поїхав по фоточки? Помінять декорації. І на фото він чомусь не в хакі, порушує дрескод, відколюється від команди.
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05.07.2024 16:58 Ответить
Оце так ,, номер"! Сальто!!!
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05.07.2024 17:01 Ответить
Ну тепер все - ветеранське УБД гарантовано. Туристи, млять...
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05.07.2024 17:03 Ответить
Схоже, що на Шмигаля чекає доля Яценюка. Образеного на Президента прем'єра.) Нічого нового, всім як і було 10 років тому.
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05.07.2024 17:03 Ответить
Це просто, не то шоби АБЫРВАЛГ - це синдром безмозглоi... ЗЫ... кста, как она себя имеет, после наводки по Днепру?
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05.07.2024 17:12 Ответить
Дело тут не в Шмыгале, а в Ахметке. Тысячи жмуров на кладбищах Донбасса с 90-х в курсе.
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05.07.2024 17:13 Ответить
Тупой скот.
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05.07.2024 17:25 Ответить
шмигаль хочет уматать заграницу
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05.07.2024 17:26 Ответить
шмигаля тут, шмигаля там!
слуга, всіх господ!
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05.07.2024 17:51 Ответить
Яка цікава вистава для лохів.
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05.07.2024 18:00 Ответить
от якщо гугнявий пацаватий царьок геть знудиться й знічев'я пошле бородате ніщо на фронт, в окопи... ну, чисто "па-пріколу". ото хохма буде
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05.07.2024 18:37 Ответить
ну, а якщо раптом викличе гугнявий поц до себе ніщо й такий, весь знуджений, ліниво привіткривши одне око: "слишь ти, шму...шма... ілі как там тєбя? забил. єхай-ка ти на х... ги-ги". я впевнений, що бородате ніщо після цього скличе кабмін й запитає: "на х... - це куди?"
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05.07.2024 18:41 Ответить
Х#рня какая-то)>
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05.07.2024 18:54 Ответить
 
 