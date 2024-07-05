Отставка Шмыгаля приведет к отставке всего состава Кабмина. Это невозможно по закону, - "слуга народа" Вениславский
Во время военного положения полный состав Кабинета Министров по закону отставлен быть не может. Вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля автоматически приведет к отставке всего состава правительства.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский в эфире "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Он объяснил, что статья 10 Закона Украины "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий, в том числе и Кабмина.
Поэтому, отметил Вениславский, без изменений в законодательство для увольнения Шмыгаля пока нет юридических возможностей.
"То есть юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария я сейчас не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины", - отметил нардеп.
Вениславский подчеркнул, что "отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабинета министров".
Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка Шмыгаля также невозможна.
"Когда конкретный министр пишет заявление об отставке или премьер-министр вносит представление об этом, мы его рассматриваем, но полномочия полного состава Кабинета министров по закону прекращены быть не могут", - добавил "слуга народа".
В то же время нардеп анонсировал "точечные решения" об увольнении нескольких министров, к эффективности деятельности которых возникают вопросы.
Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.
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Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
Одні накралися, тепер - інших на наші шиї . Якщо вони не з опозиції , то на х їх міняти? України на всіх зелених ворів не вистачить.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/indeksaciya-pensiy-2024-komu-i-na-skilki-pidvishchat-viplati-z-1-bereznya-novini-ukrajini-50395477.html NV Бізнес наголошує , що на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 7,6 млрд грн. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.
Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн).
У Шмигаля расходи з доходами не сходяться на корупційну суму. Нехай перерахує її для ЗСУ.
Справились, пошли кофе пить )
Як він вже робив.
Адже ця мовчазна вівця й так виконує всі забаганки "єрмака".
Мабуть просто хочуть когось з блаЗЄнських провести на цій посаді бодай пів року.
Адже потім це -- велика пенсія та купа всяких довічних пільг. І, звісно, лапу вмочити... Не без цього.
Будь-кого будь-коли можна замінити на будь-якій посаді. А Веніславський - триндичиха, політичний флюгер, котрому давно пора на звалище.
Настільки різні, що одна одну не мають шансів розгледити одна одна в надпотужніши телескопи.
Це просто жесть.
Так вільно трактувати «припинення повноважень» може тільки той хто тільки що вийшов з лісу аби знов встрибнути у нього.
Спаси нас Боже від невігласів і мародерів🙏🙏🙏 і рашитської навали🙏🙏🙏
Я в шоці
Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
Для Вєніславського особисто!