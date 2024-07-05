Отставка Шмыгаля приведет к отставке всего состава Кабмина. Это невозможно по закону, - "слуга народа" Вениславский

Во время военного положения полный состав Кабинета Министров по закону отставлен быть не может. Вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля автоматически приведет к отставке всего состава правительства.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский в эфире "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что статья 10 Закона Украины "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий, в том числе и Кабмина.

Поэтому, отметил Вениславский, без изменений в законодательство для увольнения Шмыгаля пока нет юридических возможностей.

"То есть юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария я сейчас не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины", - отметил нардеп.

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Вениславский подчеркнул, что "отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабинета министров".

Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка Шмыгаля также невозможна.

"Когда конкретный министр пишет заявление об отставке или премьер-министр вносит представление об этом, мы его рассматриваем, но полномочия полного состава Кабинета министров по закону прекращены быть не могут", - добавил "слуга народа".

В то же время нардеп анонсировал "точечные решения" об увольнении нескольких министров, к эффективности деятельности которых возникают вопросы.

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Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.