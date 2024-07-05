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Отставка Шмыгаля приведет к отставке всего состава Кабмина. Это невозможно по закону, - "слуга народа" Вениславский

Веніславський пояснив неможливість відставки Шмигаля та Кабміну України

Во время военного положения полный состав Кабинета Министров по закону отставлен быть не может. Вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля автоматически приведет к отставке всего состава правительства.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский в эфире "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что статья 10 Закона Украины "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий, в том числе и Кабмина.

Поэтому, отметил Вениславский, без изменений в законодательство для увольнения Шмыгаля пока нет юридических возможностей.

"То есть юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария я сейчас не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины", - отметил нардеп.

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Вениславский подчеркнул, что "отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабинета министров".

Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка Шмыгаля также невозможна.

"Когда конкретный министр пишет заявление об отставке или премьер-министр вносит представление об этом, мы его рассматриваем, но полномочия полного состава Кабинета министров по закону прекращены быть не могут", - добавил "слуга народа".

В то же время нардеп анонсировал "точечные решения" об увольнении нескольких министров, к эффективности деятельности которых возникают вопросы.

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Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.

Автор: 

Кабмин (14034) Вениславский Федор (272) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+23
а коли це відсутність юридичих підстав зупиняло зелених? прям з 2019 і почали
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05.07.2024 11:22 Ответить
+20
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Якщо потрібно, але не хочеться, то - не обов'язково

Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
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05.07.2024 11:36 Ответить
+17
А що у нас за законом робиться? Не смішив би веніславський людей.
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05.07.2024 11:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а коли це відсутність юридичих підстав зупиняло зелених? прям з 2019 і почали
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05.07.2024 11:22 Ответить
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Якщо потрібно, але не хочеться, то - не обов'язково

Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
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05.07.2024 11:36 Ответить
Залужного можно зняти під час війни а цього через СМИ не можна... цирк триває...
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05.07.2024 12:35 Ответить
А що у нас за законом робиться? Не смішив би веніславський людей.
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05.07.2024 11:23 Ответить
Ну як же прихильник 95 кварталу може обійтися без ***********?
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05.07.2024 11:32 Ответить
Веніславський колись розізлив Єрмака - попер на Безуглу. За це його зняли з пердставництва вовки у ВР. Зараз намагається васстанавіть любов Андрія-другопозванного , законнопосадженого на крісло сірого кардинала імені конституції України
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05.07.2024 12:45 Ответить
Понятно? Конституцию с утра до вечера крутить и вертеть - это запросто, А Шмыгаля уволить - подавай змiни до законодавства. Нормально эти козаки забаррикадировались в своём кибуце.
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05.07.2024 11:24 Ответить
Не бреши
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05.07.2024 11:24 Ответить
Ахмєтов сказав ніззя чіпати шмигаля!
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05.07.2024 11:24 Ответить
Міріться лучше со знакомьім злом, чєм к нєзнакомому стрєміться.
Одні накралися, тепер - інших на наші шиї . Якщо вони не з опозиції , то на х їх міняти? України на всіх зелених ворів не вистачить.
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05.07.2024 11:24 Ответить
Глупости. Вор никогда не наворуется.
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05.07.2024 11:28 Ответить
опозиції???самому не смішно???🤣🤣🤣🤣наведи мені хоч би одного наприклад😂😂😂
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05.07.2024 11:39 Ответить
Порошенко . Купляє дрони для ЗСУ за свої гроші на відміну від Єрмака та Зелі.
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05.07.2024 14:26 Ответить
Шмигаль - бувший менеджер Ахмєтова. А Ахмєтов більше грошей дає на ЗСУ -

https://biz.nv.ua/ukr/economics/indeksaciya-pensiy-2024-komu-i-na-skilki-pidvishchat-viplati-z-1-bereznya-novini-ukrajini-50395477.html NV Бізнес наголошує , що на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 7,6 млрд грн. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.
Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн).
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05.07.2024 17:11 Ответить
Скільки задонатив 95 квартал , Шмигаль , Єрмак та Зеля особисто?
У Шмигаля расходи з доходами не сходяться на корупційну суму. Нехай перерахує її для ЗСУ.
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05.07.2024 17:22 Ответить
ну ти зрозумів
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07.07.2024 10:45 Ответить
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05.07.2024 11:29 Ответить
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05.07.2024 11:59 Ответить
У нас можливо все)
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05.07.2024 11:36 Ответить
О і світло буде
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05.07.2024 11:36 Ответить
ось вони істині громадяни корпорації УКРАЇНА,не те що зброд та злидні народу України
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05.07.2024 11:42 Ответить
Виходить ст.10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє знімати осіб які погрузли по вуха у корупційних скандалах, та розкраданні державних коштів? Сьогодні команда Зе, це найбільш цинічний ворог українського народу. За гарними патріотичними словами, стоять цинічні та найжадібніші особи, які на превеликий жаль будуть продовжувати керувати державою, будувати схематози, розкрадати державні кошти, кошти іноземної допомоги та нищити українців.
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05.07.2024 11:37 Ответить
Ні, тільки збільшення держапарату у 100 разів з підвищенною зарплатнею виправить ситуацію.
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05.07.2024 11:37 Ответить
Ну нет, так нет...
Справились, пошли кофе пить )
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05.07.2024 11:39 Ответить
А якщо по стану здоров'я, то що не можна звільнитися?
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05.07.2024 11:51 Ответить
Ні. Веніславский буде муміфікувати шмигаля
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05.07.2024 12:25 Ответить
Ну так Зе-шмаркля може легко відмінити його ПРИЗНАЧЕННЯ!
Як він вже робив.
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05.07.2024 11:54 Ответить
А хто такий "шмиґаль" та навіщо його відставка?

Адже ця мовчазна вівця й так виконує всі забаганки "єрмака".

Мабуть просто хочуть когось з блаЗЄнських провести на цій посаді бодай пів року.

Адже потім це -- велика пенсія та купа всяких довічних пільг. І, звісно, лапу вмочити... Не без цього.
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05.07.2024 11:56 Ответить
Якщо Шмига застрелиться то що? Будемо його труп тримати на посту прем'єр-міністра?
Будь-кого будь-коли можна замінити на будь-якій посаді. А Веніславський - триндичиха, політичний флюгер, котрому давно пора на звалище.
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05.07.2024 11:56 Ответить
Вот это порядки,выборы вне закона,а теперь и уряд нельзя менять,до самой смерти будут керовать,и даже после смерти,будет у нас уряд мумий,кто тогла тогда нарисует на бумаге фальшивый под'ем экономики в 4 процента.
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05.07.2024 12:03 Ответить
Тобто Шмигаль не входить до кола із дуже потужних менеджерів
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05.07.2024 12:05 Ответить
Судячи з того зе-двіжу, після бездіяльності Ахмєтки із захисту власних генеруючих ТЕС-потужностей від руйнувань під ударами рашистських ракет, він остаточно втратив вплив на політикум воюючої України, тому і у його вигодованця Шмигаля замаячила відставка.
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05.07.2024 12:07 Ответить
Веніславський і закони ці дві різні галактики!
Настільки різні, що одна одну не мають шансів розгледити одна одна в надпотужніши телескопи.
Це просто жесть.
Так вільно трактувати «припинення повноважень» може тільки той хто тільки що вийшов з лісу аби знов встрибнути у нього.
Спаси нас Боже від невігласів і мародерів🙏🙏🙏 і рашитської навали🙏🙏🙏
Я в шоці
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05.07.2024 12:23 Ответить
Стаття 115

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Для Вєніславського особисто!
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05.07.2024 12:33 Ответить
зелені 4мошніки згадують закон і конституцію лише коли їм вигідно
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05.07.2024 13:04 Ответить
хай крадуть гроші українців і далі.
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05.07.2024 13:12 Ответить
А ти вважаєш що нова зелена влада не буде красти? Фантазер!😁
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05.07.2024 13:25 Ответить
я вважаю що зелена 3,14дарасня апріорі не може не красти
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05.07.2024 14:09 Ответить
Наполеон может уволить и назначить кого угодно. Ему пох, он вечный!
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05.07.2024 13:24 Ответить
Как же уволить , сколько лет законы делали под себя , ну как это ? как уволить , нельзя епь , не не не ...
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05.07.2024 13:56 Ответить
Допоки діє норма статті 28 ККУ, усі оті призначенці, від приблуд95, у кабінетах в Урядовому кварталі, нікуди не посунуться, бо усьо там па РИГламенту КМУ і ВРУ … Бо ті дивні особи, що таке напризначали, від держсекретарів до керовників ЦОВВ, повинні понести теж ПОКАРАННЯ!
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05.07.2024 15:37 Ответить
А для просроченного президента Конституции не надо менять, он уже фактически не легитимный т
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05.07.2024 16:59 Ответить
 
 