Відставка Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабміну. Це неможливо за законом, - "слуга народу" Веніславський
Під час воєнного стану повний склад Кабінету Міністрів за законом припинений бути не може. Імовірна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля автоматично призведе до відставки всього складу уряду.
Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що стаття 10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень, зокрема й Кабміну.
Тому, зазначив Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.
"Тобто, юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію, я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України", - зауважив нардеп.
Веніславський наголосив, що "відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабінету міністрів".
Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка Шмигаля також неможлива.
"Коли конкретний міністр пише заяву про відставку або прем’єр-міністр вносить подання про це, ми його розглядаємо, але повноваження повного складу Кабінету міністрів за законом припинені бути не можуть", - додав "слуга народу".
Водночас нардеп анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, до ефективності діяльності яких виникають питання.
Нагадаємо, раніше народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів.
Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського писало, що глава держави "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.
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Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
Одні накралися, тепер - інших на наші шиї . Якщо вони не з опозиції , то на х їх міняти? України на всіх зелених ворів не вистачить.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/indeksaciya-pensiy-2024-komu-i-na-skilki-pidvishchat-viplati-z-1-bereznya-novini-ukrajini-50395477.html NV Бізнес наголошує , що на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 7,6 млрд грн. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.
Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн).
У Шмигаля расходи з доходами не сходяться на корупційну суму. Нехай перерахує її для ЗСУ.
Справились, пошли кофе пить )
Як він вже робив.
Адже ця мовчазна вівця й так виконує всі забаганки "єрмака".
Мабуть просто хочуть когось з блаЗЄнських провести на цій посаді бодай пів року.
Адже потім це -- велика пенсія та купа всяких довічних пільг. І, звісно, лапу вмочити... Не без цього.
Будь-кого будь-коли можна замінити на будь-якій посаді. А Веніславський - триндичиха, політичний флюгер, котрому давно пора на звалище.
Настільки різні, що одна одну не мають шансів розгледити одна одна в надпотужніши телескопи.
Це просто жесть.
Так вільно трактувати «припинення повноважень» може тільки той хто тільки що вийшов з лісу аби знов встрибнути у нього.
Спаси нас Боже від невігласів і мародерів🙏🙏🙏 і рашитської навали🙏🙏🙏
Я в шоці
Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
Для Вєніславського особисто!