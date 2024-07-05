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Новини
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Відставка Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабміну. Це неможливо за законом, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський пояснив неможливість відставки Шмигаля та Кабміну України

Під час воєнного стану повний склад Кабінету Міністрів за законом припинений бути не може. Імовірна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля автоматично призведе до відставки всього складу уряду.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що стаття 10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень, зокрема й Кабміну. 

Тому, зазначив Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

"Тобто, юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію, я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України", - зауважив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планується повне перезавантаження уряду України. Кабмін хочуть зробити ще більш залежним, - Железняк 

Веніславський наголосив, що "відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабінету міністрів".

Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка Шмигаля також неможлива.

"Коли конкретний міністр пише заяву про відставку або прем’єр-міністр вносить подання про це, ми його розглядаємо, але повноваження повного складу Кабінету міністрів за законом припинені бути не можуть", - додав "слуга народу".

Водночас нардеп анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, до ефективності діяльності яких виникають питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд 

Нагадаємо, раніше народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів.

Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського писало, що глава держави "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.

Автор: 

Кабмін (14153) Веніславський Федір (294) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+23
а коли це відсутність юридичих підстав зупиняло зелених? прям з 2019 і почали
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05.07.2024 11:22 Відповісти
+20
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Якщо потрібно, але не хочеться, то - не обов'язково

Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
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05.07.2024 11:36 Відповісти
+17
А що у нас за законом робиться? Не смішив би веніславський людей.
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05.07.2024 11:23 Відповісти
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а коли це відсутність юридичих підстав зупиняло зелених? прям з 2019 і почали
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05.07.2024 11:22 Відповісти
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Якщо потрібно, але не хочеться, то - не обов'язково

Це принцип ставлення всієї зеленої плісняви до законів
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05.07.2024 11:36 Відповісти
Залужного можно зняти під час війни а цього через СМИ не можна... цирк триває...
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05.07.2024 12:35 Відповісти
А що у нас за законом робиться? Не смішив би веніславський людей.
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05.07.2024 11:23 Відповісти
Ну як же прихильник 95 кварталу може обійтися без ***********?
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05.07.2024 11:32 Відповісти
Веніславський колись розізлив Єрмака - попер на Безуглу. За це його зняли з пердставництва вовки у ВР. Зараз намагається васстанавіть любов Андрія-другопозванного , законнопосадженого на крісло сірого кардинала імені конституції України
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05.07.2024 12:45 Відповісти
Понятно? Конституцию с утра до вечера крутить и вертеть - это запросто, А Шмыгаля уволить - подавай змiни до законодавства. Нормально эти козаки забаррикадировались в своём кибуце.
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05.07.2024 11:24 Відповісти
Не бреши
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05.07.2024 11:24 Відповісти
Ахмєтов сказав ніззя чіпати шмигаля!
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05.07.2024 11:24 Відповісти
Міріться лучше со знакомьім злом, чєм к нєзнакомому стрєміться.
Одні накралися, тепер - інших на наші шиї . Якщо вони не з опозиції , то на х їх міняти? України на всіх зелених ворів не вистачить.
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05.07.2024 11:24 Відповісти
Глупости. Вор никогда не наворуется.
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05.07.2024 11:28 Відповісти
опозиції???самому не смішно???🤣🤣🤣🤣наведи мені хоч би одного наприклад😂😂😂
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05.07.2024 11:39 Відповісти
Порошенко . Купляє дрони для ЗСУ за свої гроші на відміну від Єрмака та Зелі.
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05.07.2024 14:26 Відповісти
Шмигаль - бувший менеджер Ахмєтова. А Ахмєтов більше грошей дає на ЗСУ -

https://biz.nv.ua/ukr/economics/indeksaciya-pensiy-2024-komu-i-na-skilki-pidvishchat-viplati-z-1-bereznya-novini-ukrajini-50395477.html NV Бізнес наголошує , що на першому місці за внеском - компанія SCM Ріната Ахметова - сумарно це 7,6 млрд грн. На другому місці - бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.
Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн).
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05.07.2024 17:11 Відповісти
Скільки задонатив 95 квартал , Шмигаль , Єрмак та Зеля особисто?
У Шмигаля расходи з доходами не сходяться на корупційну суму. Нехай перерахує її для ЗСУ.
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05.07.2024 17:22 Відповісти
ну ти зрозумів
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07.07.2024 10:45 Відповісти
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05.07.2024 11:29 Відповісти
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05.07.2024 11:59 Відповісти
У нас можливо все)
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05.07.2024 11:36 Відповісти
О і світло буде
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05.07.2024 11:36 Відповісти
ось вони істині громадяни корпорації УКРАЇНА,не те що зброд та злидні народу України
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05.07.2024 11:42 Відповісти
Виходить ст.10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє знімати осіб які погрузли по вуха у корупційних скандалах, та розкраданні державних коштів? Сьогодні команда Зе, це найбільш цинічний ворог українського народу. За гарними патріотичними словами, стоять цинічні та найжадібніші особи, які на превеликий жаль будуть продовжувати керувати державою, будувати схематози, розкрадати державні кошти, кошти іноземної допомоги та нищити українців.
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05.07.2024 11:37 Відповісти
Ні, тільки збільшення держапарату у 100 разів з підвищенною зарплатнею виправить ситуацію.
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05.07.2024 11:37 Відповісти
Ну нет, так нет...
Справились, пошли кофе пить )
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05.07.2024 11:39 Відповісти
А якщо по стану здоров'я, то що не можна звільнитися?
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05.07.2024 11:51 Відповісти
Ні. Веніславский буде муміфікувати шмигаля
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05.07.2024 12:25 Відповісти
Ну так Зе-шмаркля може легко відмінити його ПРИЗНАЧЕННЯ!
Як він вже робив.
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05.07.2024 11:54 Відповісти
А хто такий "шмиґаль" та навіщо його відставка?

Адже ця мовчазна вівця й так виконує всі забаганки "єрмака".

Мабуть просто хочуть когось з блаЗЄнських провести на цій посаді бодай пів року.

Адже потім це -- велика пенсія та купа всяких довічних пільг. І, звісно, лапу вмочити... Не без цього.
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05.07.2024 11:56 Відповісти
Якщо Шмига застрелиться то що? Будемо його труп тримати на посту прем'єр-міністра?
Будь-кого будь-коли можна замінити на будь-якій посаді. А Веніславський - триндичиха, політичний флюгер, котрому давно пора на звалище.
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05.07.2024 11:56 Відповісти
Вот это порядки,выборы вне закона,а теперь и уряд нельзя менять,до самой смерти будут керовать,и даже после смерти,будет у нас уряд мумий,кто тогла тогда нарисует на бумаге фальшивый под'ем экономики в 4 процента.
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05.07.2024 12:03 Відповісти
Тобто Шмигаль не входить до кола із дуже потужних менеджерів
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05.07.2024 12:05 Відповісти
Судячи з того зе-двіжу, після бездіяльності Ахмєтки із захисту власних генеруючих ТЕС-потужностей від руйнувань під ударами рашистських ракет, він остаточно втратив вплив на політикум воюючої України, тому і у його вигодованця Шмигаля замаячила відставка.
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05.07.2024 12:07 Відповісти
Веніславський і закони ці дві різні галактики!
Настільки різні, що одна одну не мають шансів розгледити одна одна в надпотужніши телескопи.
Це просто жесть.
Так вільно трактувати «припинення повноважень» може тільки той хто тільки що вийшов з лісу аби знов встрибнути у нього.
Спаси нас Боже від невігласів і мародерів🙏🙏🙏 і рашитської навали🙏🙏🙏
Я в шоці
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05.07.2024 12:23 Відповісти
Стаття 115

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Для Вєніславського особисто!
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05.07.2024 12:33 Відповісти
зелені 4мошніки згадують закон і конституцію лише коли їм вигідно
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05.07.2024 13:04 Відповісти
хай крадуть гроші українців і далі.
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05.07.2024 13:12 Відповісти
А ти вважаєш що нова зелена влада не буде красти? Фантазер!😁
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05.07.2024 13:25 Відповісти
я вважаю що зелена 3,14дарасня апріорі не може не красти
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05.07.2024 14:09 Відповісти
Наполеон может уволить и назначить кого угодно. Ему пох, он вечный!
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05.07.2024 13:24 Відповісти
Как же уволить , сколько лет законы делали под себя , ну как это ? как уволить , нельзя епь , не не не ...
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05.07.2024 13:56 Відповісти
Допоки діє норма статті 28 ККУ, усі оті призначенці, від приблуд95, у кабінетах в Урядовому кварталі, нікуди не посунуться, бо усьо там па РИГламенту КМУ і ВРУ … Бо ті дивні особи, що таке напризначали, від держсекретарів до керовників ЦОВВ, повинні понести теж ПОКАРАННЯ!
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05.07.2024 15:37 Відповісти
А для просроченного президента Конституции не надо менять, он уже фактически не легитимный т
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05.07.2024 16:59 Відповісти
 
 