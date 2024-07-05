Відставка Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабміну. Це неможливо за законом, - "слуга народу" Веніславський

Під час воєнного стану повний склад Кабінету Міністрів за законом припинений бути не може. Імовірна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля автоматично призведе до відставки всього складу уряду.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що стаття 10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень, зокрема й Кабміну.

Тому, зазначив Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

"Тобто, юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію, я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України", - зауважив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планується повне перезавантаження уряду України. Кабмін хочуть зробити ще більш залежним, - Железняк

Веніславський наголосив, що "відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабінету міністрів".

Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка Шмигаля також неможлива.

"Коли конкретний міністр пише заяву про відставку або прем’єр-міністр вносить подання про це, ми його розглядаємо, але повноваження повного складу Кабінету міністрів за законом припинені бути не можуть", - додав "слуга народу".

Водночас нардеп анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, до ефективності діяльності яких виникають питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд

Нагадаємо, раніше народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів.

Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського писало, що глава держави "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.