Планується повне перезавантаження уряду України. Кабмін хочуть зробити ще більш залежним, - Железняк

Найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Так, планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною Премʼєра та ще ряду міністрів. Поки що. Зараз не дуже хочу відволікати вас по прізвищам (за 2 тижні ще все можуть змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий - хочуть ще більш залежний Кабмін", - зазначив він.

За його словами, у чинній команді українського уряду є два типу людей. Обидва максимально лояльні, але з нюансом.

"Нагадаю що за день у наших все по 100500 раз змінюється, а тут за два тижні то тим більше", - додав Железняк.

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За даними "Української правди", президент України Володимир Зеленський "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.

Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але за не може повністю змінитися", - розповів співрозмовник виданню.

Інший високопоставлений співрозмовник зазначив, це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За даними УП, Шмигаля замінити можуть міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Також на цю посаду розглядають голову правління НАК Нафтогазу Олексія Чернишова, проте щодо його кандидатури є сумніви.

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