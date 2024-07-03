Планується повне перезавантаження уряду України. Кабмін хочуть зробити ще більш залежним, - Железняк
Найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Так, планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною Премʼєра та ще ряду міністрів. Поки що. Зараз не дуже хочу відволікати вас по прізвищам (за 2 тижні ще все можуть змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий - хочуть ще більш залежний Кабмін", - зазначив він.
За його словами, у чинній команді українського уряду є два типу людей. Обидва максимально лояльні, але з нюансом.
"Нагадаю що за день у наших все по 100500 раз змінюється, а тут за два тижні то тим більше", - додав Железняк.
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За даними "Української правди", президент України Володимир Зеленський "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.
Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але за не може повністю змінитися", - розповів співрозмовник виданню.
Інший високопоставлений співрозмовник зазначив, це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".
За даними УП, Шмигаля замінити можуть міністеркою економіки Юлією Свириденко.
Також на цю посаду розглядають голову правління НАК Нафтогазу Олексія Чернишова, проте щодо його кандидатури є сумніви.
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Більше інформації на порталі Антикор: Аграрно темою депутат почав тісно опікуватися, щойно потрапив до Верховної Ради. Тоді разом із "Українським клубом аграрного бізнесу" (УКАБ) він почав активно просувати впровадження ринку землі, що було вигідно певним олігархам країни.
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Це дуже впливова організація. Навіть нинішній заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків та гендиректором "Українського клубу аграрного бізнесу".
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
Кабмін- це банда ПР під ПРикриттм людей - менеджерів Ахзметова -батька війни . КАжу вкотре ПР=це двоголова курииця-герб невидимого тату на лобі влади Єрмака! У клована вона вже стерлася - занадто лоб пітніє, коли він читає темники Єрмака. Але Україна його любить як усю його п"ятиколонну владу.
Принцеса жаба стає Безуглою. Кащик невмирущій стає королем. Іван-дурак рахується королем, але на побігушках у Кащика- Невмирущого і таке інше лайно.
Це дурко серіалів передивилося? Ох і морда...
коли вирішує
єрмак то 60 його замів
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