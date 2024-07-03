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Новини
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Планується повне перезавантаження уряду України. Кабмін хочуть зробити ще більш залежним, - Железняк

Уряд України можуть повністю змінити найближчим часом 

Найближчим часом очікується повна зміна Кабміну України. Можуть звільнити прем'єра Дениса Шмигаля та низку інших міністрів. 

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Так, планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною Премʼєра та ще ряду міністрів. Поки що. Зараз не дуже хочу відволікати вас по прізвищам (за 2 тижні ще все можуть змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий - хочуть ще більш залежний Кабмін", - зазначив він. 

За його словами, у чинній команді українського уряду є два типу людей. Обидва максимально лояльні, але з нюансом.

"Нагадаю що за день у наших все по 100500 раз змінюється, а тут за два тижні то тим більше", - додав Железняк. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд

Доповнено

За даними "Української правди", президент України Володимир Зеленський "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його. 

Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але за не може повністю змінитися", - розповів співрозмовник виданню.

Інший високопоставлений співрозмовник зазначив, це уже "другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці".

За даними УП, Шмигаля замінити можуть міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Також на цю посаду розглядають голову правління НАК Нафтогазу Олексія Чернишова, проте щодо його кандидатури є сумніви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив міністрам їхати у прифронтові регіони

Автор: 

Кабмін (14150) Железняк Ярослав (564) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+14
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03.07.2024 14:42 Відповісти
+7
Правильно, усіх грошей не накрадеш, дай і іншим. А сам - на заслужений відпочинок в Іспанію або США
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03.07.2024 14:26 Відповісти
+4


Це дурко серіалів передивилося? Ох і морда...
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03.07.2024 14:38 Відповісти
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Правильно, усіх грошей не накрадеш, дай і іншим. А сам - на заслужений відпочинок в Іспанію або США
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03.07.2024 14:26 Відповісти
Жаліти за тими пєд.ками не будемо. Назначать таких самих п.дорів.
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03.07.2024 14:40 Відповісти
безумовно, але добре би було зоть цих педиків розпотрошити напару з їхніми сім'ями
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03.07.2024 14:56 Відповісти
АЛЬООО ЖЕЛЕЗНЯК ! ПАРТІЯ ГОЛОС ОПОЗИЦІЯ?
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03.07.2024 14:28 Відповісти
На яких олігархів працює депутат Железняк
Більше інформації на порталі Антикор: Аграрно темою депутат почав тісно опікуватися, щойно потрапив до Верховної Ради. Тоді разом із "Українським клубом аграрного бізнесу" (УКАБ) він почав активно просувати впровадження ринку землі, що було вигідно певним олігархам країни.

"Український клуб аграрного бізнесу" об'єднує 15 найбільших агрохолдингів України, які в сукупності володіють 3 млн га української землі - тобто, земельний банк кожної з них складає сотні тисяч гектарів. Зокрема,членами УКАБ є такі компанії, як "Укрлендфармінг", "Миронівський хлібопродукт", "Астарта-Київ", "ІМК", "Харвіст" - тобто, їхні власники це такі мільярдери і мільйонери, як Бахматюк, Косюк, Іванчук, Ліссітса, Ахметов.

Це дуже впливова організація. Навіть нинішній заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків та гендиректором "Українського клубу аграрного бізнесу".

Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak

https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak

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03.07.2024 14:32 Відповісти
партия голос марионетка с общественного туалета
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03.07.2024 14:46 Відповісти
незалежним від кого??народу?так вже))законів -так з цього почали,від країни-так ви всі з десятками паспортів і громадянств!!від чого чи кого вам потрібна незалежність????
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03.07.2024 14:28 Відповісти
КАБМІНУ НЕМАЄ! Є ...Є...Є...Є...Є...Є... -оце все літера влади над усім й заради не тільки збагачення а й заради здачі батьківщини потішного недопреЗЕдента Кремлю!
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03.07.2024 14:35 Відповісти
А Железняк там шо розводящии?
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03.07.2024 14:34 Відповісти
Він загадав що спонсорні СОРОСЯТА УКРАЇНИ Пінчук та Фіала робили партію Вакарчука ( котрий швиденько сквиздив - а як гарно навчався за кордоном бути в політиці!!!) - що вони типу парія ЗАРАДИ УКРАЇНИ, а не слуги 5-ої колони в ній! За це навіть 5 колона позбавила партію Голос грошей ДЕРЖАВИ.
Кабмін- це банда ПР під ПРикриттм людей - менеджерів Ахзметова -батька війни . КАжу вкотре ПР=це двоголова курииця-герб невидимого тату на лобі влади Єрмака! У клована вона вже стерлася - занадто лоб пітніє, коли він читає темники Єрмака. Але Україна його любить як усю його п"ятиколонну владу.
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03.07.2024 14:42 Відповісти
Тобто, буде повністю Єрмаківський кабмін? Найс. Какаяразніца.
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03.07.2024 14:36 Відповісти
Умеров та Камишін талановиті -то так ! Шмигаль шмигає під владу ПР КРЕМЛЯ слабувато- будуть підсилювати!
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03.07.2024 14:45 Відповісти
Відколи це "Зелене багно " стало Королівською Гаванью , Трубадур - Королем, а шістки - лицарями та гвардійцями ?
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03.07.2024 14:37 Відповісти
Коли довго дивитися Казки кварталу 95 -ть вони перетворюються у реальність і казка стає билью.
Принцеса жаба стає Безуглою. Кащик невмирущій стає королем. Іван-дурак рахується королем, але на побігушках у Кащика- Невмирущого і таке інше лайно.
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03.07.2024 14:45 Відповісти


Це дурко серіалів передивилося? Ох і морда...
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03.07.2024 14:38 Відповісти
більш ? це як?
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03.07.2024 14:41 Відповісти
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03.07.2024 14:42 Відповісти
Більш залежним це як? Взагалі не призначати нікого, а керувати без посередників прямо з ОПи?
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03.07.2024 14:49 Відповісти
Желєзняк краще б жував разом з юрчишиним, липкі істоти.
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03.07.2024 14:52 Відповісти
Лисого ублюдка з кварталу поставте прем'єром, або юзіка, до речі, де він подівся, може давить своєю тушею кацапів на війні. Хоча, про що це я... Zелені підори підходять до краю свого ганебного правління
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03.07.2024 14:54 Відповісти
Десниця - то Дерьмак ? Невже ларьочнік замахнувся на пост прімуса і пересовує ліжка у борделі - шапіто.
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03.07.2024 14:54 Відповісти
нашо той кабмін
коли вирішує
єрмак то 60 його замів
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03.07.2024 15:01 Відповісти
треба терміново змінювати владу. неначасі може бути пізно
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03.07.2024 15:03 Відповісти
зміни - то наше все - от були менти, негарно все було, мусорами називали... - тоді придумали нову назву, нову форму, накупили машин, самокатів, мотоциклів, велосипедів і як все прекрасно стало!!! - правда, від злодіїв тепер приходиться самим захищатися, але то дрібниці, головне, що такі круті тачки, сирени, поліціянти і поліціянтки!!! - ура, ми йдемо в європу!!!
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03.07.2024 15:22 Відповісти
Чим відрізняється поліція від міліції, як то кажуть почуйте різницю...
«Міліція - адміністративна установа для охорони громадського порядку і безпеки, а також особистої безпеки громадян та їх майна».
«Поліція - у деяких країнах орган державного управління, завданням якого є охорона безпеки існуючого ладу і захист порядків, встановлених в інтересах пануючого класу».
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03.07.2024 15:36 Відповісти
читаю, що ""**********" втомився від шмигаля"; подумав: "може, хоче, аби мін...т прямо на засіданні робив"; читаю далі: "планується на заміну міністерка ю.с."... ну, що ж - можу спрогнозувати, що надалі засідання відбуватимуться яскравіше. однозначно
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03.07.2024 15:24 Відповісти
Послом в беларусь)
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03.07.2024 15:43 Відповісти
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03.07.2024 15:50 Відповісти
The Telegraph: На майбутньому саміті НАТО Україні скажуть, що вона надто корумпована, щоби вступати до Альянсу.

"Переговори про членство не зможуть просунутися доти, доки колишня радянська держава не наведе лад, що стане серйозним ударом по Володимиру Зеленському", - повідомляє видання.

Альянс за підсумками саміту запросить у Києва "додаткові кроки" як умову переговорів про членство, повідомив представник Держдепартаменту США. Умови будуть вписані у комюніке за підсумками саміту НАТО 9 липня.

Видання нагадує, що "США блокують зусилля Великобританії та Європи щодо прописування "незворотного" шляху до членства України в НАТО".
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03.07.2024 15:50 Відповісти
Лицарі... Крадії-засранці-мародери.
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03.07.2024 16:11 Відповісти
Нічого не зрозумів. А що, зараз в Кабміна є хоч якась "незалежність"?!?

Чи мавпочка з політсили, приведеної в парламент "співаком ротом" щось інше мала на увазі?
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03.07.2024 18:39 Відповісти
Где стран столько набрать будет, послами назначая? На островные страны посылать надо будет. Там тепло---лафа.
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03.07.2024 19:34 Відповісти
 
 