Шмигаль доручив міністрам їхати у прифронтові регіони
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам здійснити поїздки у регіони, зокрема у прифронтові області.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони.
Особлива увага прифронтовим областям. За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі Уряду", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, за підсумками роботи проводитимуться регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.
Нагадаємо, 26 червня президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Донеччині, заявив, що деякі урядовці не відвідували прифронтові регіони по пів року. Глава держави пообіцяв зробити "відповідні висновки" щодо них.
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махнул рукойзапил водой!"
Большое начальство живет,
Большое семейство содержит,
Большого омара жуёт.
Бывает, в своих лимузинах
По родине вдруг зашуршит,
Следит за уборкой озимых,
За выплавкой стали следит.
В проблемы деревни вникает,
Курирует взлёты ракет.
Не справишься - обматюкает
И даст вместо денег совет.
Потом обращается к людям,
К людям, понимаешь, своим:
«Я думаю, что мы обсудим,
И я, понимаешь, решим».
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
Хай пишуть заяви і йдуть в ТЦК !!!