УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 206 30

Шмигаль доручив міністрам їхати у прифронтові регіони

Шмигаль доручив міністрам їхатиу прифронтові області

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам здійснити поїздки у регіони, зокрема у прифронтові області.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони.

Особлива увага прифронтовим областям. За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі Уряду", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, за підсумками роботи проводитимуться регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Нагадаємо, 26 червня президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Донеччині, заявив, що деякі урядовці не відвідували прифронтові регіони по пів року. Глава держави пообіцяв зробити "відповідні висновки" щодо них.

Також читайте: Законопроєкт про демобілізацію - питання відповідальності Кабміну. До ВР не надходило законодавчих ініціатив щодо цього, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Кабмін (14134) Шмигаль Денис (4632)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Побухають і вернуться
показати весь коментар
27.06.2024 12:22
+5
НАХРІНА?! - е**ом поторгувати?
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
показати весь коментар
27.06.2024 12:35
+5
Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
показати весь коментар
27.06.2024 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побухають і вернуться
показати весь коментар
27.06.2024 12:22 Відповісти
Ще корочки УБД отримають, а може і медаль.
показати весь коментар
27.06.2024 13:32 Відповісти
Корочки УБД вони вже 10 років мають.
показати весь коментар
27.06.2024 13:33 Відповісти
поближче до нуля, тоді зміна кабміну відбудеться
показати весь коментар
27.06.2024 14:51 Відповісти
НАХ!
показати весь коментар
27.06.2024 16:00 Відповісти
"Он сказал - поехали! Он махнул рукой!" (С)
показати весь коментар
27.06.2024 12:23 Відповісти
"Он сказал - поехали! И махнул рукой запил водой!"
показати весь коментар
27.06.2024 20:16 Відповісти
В больших и красивых коттеджах

Большое начальство живет,

Большое семейство содержит,

Большого омара жуёт.

Бывает, в своих лимузинах

По родине вдруг зашуршит,

Следит за уборкой озимых,

За выплавкой стали следит.

В проблемы деревни вникает,

Курирует взлёты ракет.

Не справишься - обматюкает

И даст вместо денег совет.

Потом обращается к людям,

К людям, понимаешь, своим:

«Я думаю, что мы обсудим,

И я, понимаешь, решим».
показати весь коментар
27.06.2024 12:23 Відповісти
А може ім вже з манатками на вихід?
показати весь коментар
27.06.2024 12:25 Відповісти
за УБД
показати весь коментар
27.06.2024 12:25 Відповісти
Ходоки в народ? Це вже було колись.
показати весь коментар
27.06.2024 12:29 Відповісти
Так і сказав своїм міністам, їзжайте на фронт і не повертайтесь
показати весь коментар
27.06.2024 12:32 Відповісти
Це вже було ,до речі "найвеличніший" теж їздив в прифронтову зону після чого ситуація погіршувалась.
показати весь коментар
27.06.2024 12:33 Відповісти
НАХРІНА?! - е**ом поторгувати?
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
показати весь коментар
27.06.2024 12:35 Відповісти
Такі накази насправді - визнання своєї профнепригодності. Це означає, що вони не спроможні налагодити командну роботу і комунікації на місцях. Ну поїдуть вони, побухають і повернуться. І шо далі?
показати весь коментар
27.06.2024 12:36 Відповісти
Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
показати весь коментар
27.06.2024 12:37 Відповісти
шо, вкраїнчикам треба трохи лапші добавити?
показати весь коментар
27.06.2024 12:39 Відповісти
От якби Шмигаль видав наказ що всім військовозобов"язаним дітям високопосадовцім перших трьох категорій в обов"язковому порядку мобілізуватись - оце був би крок який зрозуміли б...А оце "побувати в прифронтовій області"...це настільки тхне смердючим піаром.що тільки викликає ненависть як до Шмигаля,так і до тих,хто поїде в "прифронтову область".
показати весь коментар
27.06.2024 12:39 Відповісти
Ну может хоть обстрелов поменьше будет во время их визитов...
показати весь коментар
27.06.2024 12:43 Відповісти
УБД
показати весь коментар
27.06.2024 12:59 Відповісти
Створення видимості бурхливої діяльності. Совок - це важка хвороба.
показати весь коментар
27.06.2024 13:13 Відповісти
Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі Уряду", - йдеться в повідомленні. "зелені фокусники" і дальше в Україні гастролюють...
показати весь коментар
27.06.2024 13:18 Відповісти
И министры сказали, есть и поехали выполнять приказ на дачи Киева. От них толку,как от поездок зеленского, кроме пиара ничего больше. Лучше делали бы свою ра боту на местах, и меньше воровали. А так выглядит будто шмигаль за оброком отправил.
показати весь коментар
27.06.2024 13:22 Відповісти
Желательно на "0". Там увидят войну своими глазами , а не из "теплой ванны"
показати весь коментар
27.06.2024 13:22 Відповісти
Довбаний,невиліковний,безнадійний "совок"!
показати весь коментар
27.06.2024 13:29 Відповісти
Так само в зону ЧАЕС їздили . Побухали , відрядження проштампували . І всьо , ліквідатори інваліди
показати весь коментар
27.06.2024 13:39 Відповісти
Шмигаль заседівся в кріслі,пора вже пенка в зад.
показати весь коментар
27.06.2024 14:11 Відповісти
Якщо я, через два роки після приняття на роботу, прибиральниці розповідаю де і як мити, бухгалтеру, як і що рахувати, головному інженеру про його обов'язки, то нафіга мені такий персонал ?
Хай пишуть заяви і йдуть в ТЦК !!!
показати весь коментар
27.06.2024 14:26 Відповісти
Бляха, ми вам тут звірятка в зоопарку, чи шо? Пішли в дупу, тварюки пузаті!
показати весь коментар
27.06.2024 14:32 Відповісти
Нахіба? Вони і в Києві ніхера не роблять. То що вони такого можуть зрушити, якщо поїдуть, заселфяться, та повернуться? Шоу наше усьо! Правда, Зельониє?
показати весь коментар
27.06.2024 15:04 Відповісти
 
 