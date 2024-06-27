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Новости Война
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Шмыгаль поручил министрам ехать в прифронтовые регионы

Шмигаль доручив міністрам їхатиу прифронтові області

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам осуществить поездки в регионы, в частности - в прифронтовые области.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение задания президента поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы.

Особое внимание - прифронтовым областям. По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах. Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытия, инфраструктура, производство - все это в фокусе правительства", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, по итогам работы будут проводиться региональные и выездные заседания Правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.

Напомним, 26 июня президент Владимир Зеленский, находясь в Донецкой области, заявил, что некоторые чиновники не посещали прифронтовые регионы по полгода. Глава государства пообещал сделать относительно них "соответствующие выводы".

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Автор: 

Кабмин (14033) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+9
Побухають і вернуться
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27.06.2024 12:22
+5
НАХРІНА?! - е**ом поторгувати?
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
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27.06.2024 12:35
+5
Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
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27.06.2024 12:37
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Побухають і вернуться
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27.06.2024 12:22 Ответить
Ще корочки УБД отримають, а може і медаль.
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27.06.2024 13:32 Ответить
Корочки УБД вони вже 10 років мають.
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27.06.2024 13:33 Ответить
поближче до нуля, тоді зміна кабміну відбудеться
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27.06.2024 14:51 Ответить
НАХ!
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27.06.2024 16:00 Ответить
"Он сказал - поехали! Он махнул рукой!" (С)
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27.06.2024 12:23 Ответить
"Он сказал - поехали! И махнул рукой запил водой!"
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27.06.2024 20:16 Ответить
В больших и красивых коттеджах

Большое начальство живет,

Большое семейство содержит,

Большого омара жуёт.

Бывает, в своих лимузинах

По родине вдруг зашуршит,

Следит за уборкой озимых,

За выплавкой стали следит.

В проблемы деревни вникает,

Курирует взлёты ракет.

Не справишься - обматюкает

И даст вместо денег совет.

Потом обращается к людям,

К людям, понимаешь, своим:

«Я думаю, что мы обсудим,

И я, понимаешь, решим».
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27.06.2024 12:23 Ответить
А може ім вже з манатками на вихід?
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27.06.2024 12:25 Ответить
за УБД
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27.06.2024 12:25 Ответить
Ходоки в народ? Це вже було колись.
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27.06.2024 12:29 Ответить
Так і сказав своїм міністам, їзжайте на фронт і не повертайтесь
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27.06.2024 12:32 Ответить
Це вже було ,до речі "найвеличніший" теж їздив в прифронтову зону після чого ситуація погіршувалась.
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27.06.2024 12:33 Ответить
НАХРІНА?! - е**ом поторгувати?
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
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27.06.2024 12:35 Ответить
Такі накази насправді - визнання своєї профнепригодності. Це означає, що вони не спроможні налагодити командну роботу і комунікації на місцях. Ну поїдуть вони, побухають і повернуться. І шо далі?
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27.06.2024 12:36 Ответить
Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
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27.06.2024 12:37 Ответить
шо, вкраїнчикам треба трохи лапші добавити?
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27.06.2024 12:39 Ответить
От якби Шмигаль видав наказ що всім військовозобов"язаним дітям високопосадовцім перших трьох категорій в обов"язковому порядку мобілізуватись - оце був би крок який зрозуміли б...А оце "побувати в прифронтовій області"...це настільки тхне смердючим піаром.що тільки викликає ненависть як до Шмигаля,так і до тих,хто поїде в "прифронтову область".
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27.06.2024 12:39 Ответить
Ну может хоть обстрелов поменьше будет во время их визитов...
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27.06.2024 12:43 Ответить
УБД
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27.06.2024 12:59 Ответить
Створення видимості бурхливої діяльності. Совок - це важка хвороба.
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27.06.2024 13:13 Ответить
Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі Уряду", - йдеться в повідомленні. "зелені фокусники" і дальше в Україні гастролюють...
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27.06.2024 13:18 Ответить
И министры сказали, есть и поехали выполнять приказ на дачи Киева. От них толку,как от поездок зеленского, кроме пиара ничего больше. Лучше делали бы свою ра боту на местах, и меньше воровали. А так выглядит будто шмигаль за оброком отправил.
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27.06.2024 13:22 Ответить
Желательно на "0". Там увидят войну своими глазами , а не из "теплой ванны"
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27.06.2024 13:22 Ответить
Довбаний,невиліковний,безнадійний "совок"!
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27.06.2024 13:29 Ответить
Так само в зону ЧАЕС їздили . Побухали , відрядження проштампували . І всьо , ліквідатори інваліди
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27.06.2024 13:39 Ответить
Шмигаль заседівся в кріслі,пора вже пенка в зад.
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27.06.2024 14:11 Ответить
Якщо я, через два роки після приняття на роботу, прибиральниці розповідаю де і як мити, бухгалтеру, як і що рахувати, головному інженеру про його обов'язки, то нафіга мені такий персонал ?
Хай пишуть заяви і йдуть в ТЦК !!!
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27.06.2024 14:26 Ответить
Бляха, ми вам тут звірятка в зоопарку, чи шо? Пішли в дупу, тварюки пузаті!
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27.06.2024 14:32 Ответить
Нахіба? Вони і в Києві ніхера не роблять. То що вони такого можуть зрушити, якщо поїдуть, заселфяться, та повернуться? Шоу наше усьо! Правда, Зельониє?
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27.06.2024 15:04 Ответить
 
 