Шмыгаль поручил министрам ехать в прифронтовые регионы
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам осуществить поездки в регионы, в частности - в прифронтовые области.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Во исполнение задания президента поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы.
Особое внимание - прифронтовым областям. По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах. Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытия, инфраструктура, производство - все это в фокусе правительства", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, по итогам работы будут проводиться региональные и выездные заседания Правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.
Напомним, 26 июня президент Владимир Зеленский, находясь в Донецкой области, заявил, что некоторые чиновники не посещали прифронтовые регионы по полгода. Глава государства пообещал сделать относительно них "соответствующие выводы".
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махнул рукойзапил водой!"
Большое начальство живет,
Большое семейство содержит,
Большого омара жуёт.
Бывает, в своих лимузинах
По родине вдруг зашуршит,
Следит за уборкой озимых,
За выплавкой стали следит.
В проблемы деревни вникает,
Курирует взлёты ракет.
Не справишься - обматюкает
И даст вместо денег совет.
Потом обращается к людям,
К людям, понимаешь, своим:
«Я думаю, что мы обсудим,
И я, понимаешь, решим».
Виключно піар акція!
У ціх міністрів по 20-30 помічників, які могли би з'їздити попрацювати.
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И омар не лезет в рот
Хай пишуть заяви і йдуть в ТЦК !!!