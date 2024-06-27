Шмыгаль поручил министрам ехать в прифронтовые регионы

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам осуществить поездки в регионы, в частности - в прифронтовые области.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение задания президента поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы.



Особое внимание - прифронтовым областям. По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах. Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытия, инфраструктура, производство - все это в фокусе правительства", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, по итогам работы будут проводиться региональные и выездные заседания Правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.

Напомним, 26 июня президент Владимир Зеленский, находясь в Донецкой области, заявил, что некоторые чиновники не посещали прифронтовые регионы по полгода. Глава государства пообещал сделать относительно них "соответствующие выводы".

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