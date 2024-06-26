76% украинцев больше не доверяют Раде, Кабмину и судам - 73%, - опрос "Центра Разумкова"
Подавляющее большинство украинцев больше всего доверяют военным, волонтерам и спасателям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".
Кому больше всего доверяют украинцы
"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 90% опрошенных), волонтерским организациям (81%), добровольческим батальонам (80%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (79%), Национальной гвардии Украины (75%), Государственной пограничной службе (71%), Церкви (63%), Министерству обороны Украины (61%), Службе безопасности Украины (61%), общественным организациям (56,5%), главе города (поселка, села), в котором живет респондент (51%), Президенту Украины (50%)", - отмечают социологи.
Также чаще выражают доверие, чем недоверие к Нацполиции (соответственно 49% и 43%) и Нацбанку (соответственно 48% и 42%).
"К совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 45% и 46%) и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (Омбудсмену) (соответственно 39% и 39%) доверие и недоверие высказывается примерно в одинаковой степени", - добавили в "Центре Разумкова".
Кому не доверяют граждане
Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют 78,5%), политическим партиям (77,5%), Верховной Раде Украины (76%), судам (судебной системе в целом) (73%), Правительству Украины (73%), Прокуратуре (64%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (63%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (62%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (62%), коммерческим банкам (58%). СМИ Украины не доверяют 50% опрошенных. Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 49%, тогда как доверяют - 25%).
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Там, де з'являються оті приблуди95 від зеленського, там довіра, виходить через смерть та кров Українців! Це ж очевидно, ще з 2019 року!! Невже, привладних приблуд95, на стільцях в кімнатах Урядового кварталу95, треба ще раз, їх носом ткнути у це!
Може потрібно головою думати... зважувати усі за та проти???
Думати не про владу стару чи нову, а про майбутнє країни і про себе у цій країні...
Зевиборці так легко... недумаючи все зруйнували.
І взагалі не факт, що не продовжать руйнувати.
Надії вже майже немає, що розум з'явиться.
"висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%)"
Це якийсь тотальний "ефект заручника", коли жертва починає "розуміти" і "жаліти" свого ката!
Боже, коли ж ці лохи відірвуться від "єдиного мудозвона", коли прокинуться та почнуть вже думати, а не просто чавкати з кормушки.
Правда і те, що за цей час можна було би добряче вичиститися, але хто це буде робити? Хто там такий сміливий, щоб наживати собі ворогів? Зеленський точно цим не буде займатися, це видно вже по тому, як він залежить від послуг Єрмака. А більше нікому це і не треба.
Схоже на те, що партія була потрібна Зеленському, щоб стати президентом. Оскільки він ішов на один термін, щоб стати "видатним лідером", тепер вона йому вже і не потрібна. Хоча ближче до виборів ще побачимо. Можливо зрозумівши, що втративши владу доведеться багато за що відповісти, там почнуть показові чистки і демонстрацію оновлення, щоб поборотися ще раз. Але зараз все виглядає так, що Зеленський зняв з себе відповідальність за партію, і зосередився лише на президентській функції. Народ це несвідомо зчитує, і тому і судить по цих правилах: до Зеленського як до президента (без політичної сили) претензій набагато менше, ніж до "Слуг народу", які розвели небачену корупцію і кумовство.
Джерелом всієї нездорової ***** в Україні є Зеленський та його оточення.
Врятує тільки військова хунта з патріотів... але не екстремістів