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76% украинцев больше не доверяют Раде, Кабмину и судам - ​​73%, - опрос "Центра Разумкова"

Кому найбільше довіряють українці

Подавляющее большинство украинцев больше всего доверяют военным, волонтерам и спасателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Кому больше всего доверяют украинцы

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 90% опрошенных), волонтерским организациям (81%), добровольческим батальонам (80%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (79%), Национальной гвардии Украины (75%), Государственной пограничной службе (71%), Церкви (63%), Министерству обороны Украины (61%), Службе безопасности Украины (61%), общественным организациям (56,5%), главе города (поселка, села), в котором живет респондент (51%), Президенту Украины (50%)", - отмечают социологи.

Также чаще выражают доверие, чем недоверие к Нацполиции (соответственно 49% и 43%) и Нацбанку (соответственно 48% и 42%).

"К совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 45% и 46%) и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (Омбудсмену) (соответственно 39% и 39%) доверие и недоверие высказывается примерно в одинаковой степени", - добавили в "Центре Разумкова".

Кому не доверяют граждане

Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют 78,5%), политическим партиям (77,5%), Верховной Раде Украины (76%), судам (судебной системе в целом) (73%), Правительству Украины (73%), Прокуратуре (64%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (63%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (62%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (62%), коммерческим банкам (58%). СМИ Украины не доверяют 50% опрошенных. Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 49%, тогда как доверяют - 25%).

Также читайте: 59% украинцев против проведения выборов во время войны, - опрос "Центра Разумкова"

Автор: 

опрос (2849) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+23
Зробить опитування скільки українців довіряють центру Разумкова.
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26.06.2024 14:55
+17
" Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України" (с)

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26.06.2024 15:00
+11
От поясніть хто-небуть як можуть 50% довіряти *********** і в той же час НЕ довіряти всїй його шоблі, яку привели до влади завдяки цьому підару?

"висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%)"

Це якийсь тотальний "ефект заручника", коли жертва починає "розуміти" і "жаліти" свого ката!
Боже, коли ж ці лохи відірвуться від "єдиного мудозвона", коли прокинуться та почнуть вже думати, а не просто чавкати з кормушки.
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26.06.2024 15:09
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Зробить опитування скільки українців довіряють центру Разумкова.
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26.06.2024 14:55 Ответить
"ми майже зовсім не довіряємо Раді", але "ми проти проведення виборів" - нарідна логіка
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26.06.2024 15:00 Ответить
"Опитування" Розумкова виставляє українців повними дебілами(яких не жалко). То за чиї гроші фінансується цей "центр"?
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26.06.2024 15:21 Ответить
Щось про поліцію нічого немає і МВС, шо там довіряють чи попросили промовчати))))
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26.06.2024 15:32 Ответить
"Також частіше висловлюють довіру, аніж недовіру до Нацполіції (відповідно 49% і 43%)"
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26.06.2024 16:12 Ответить
" Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України" (с)

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26.06.2024 15:00 Ответить
50% довіряють президенту,а в травні,за даними КМІС,довіряли 59%. мінус 9% за місяць-це прекрасний результат.В липні вже почнуть сипатися "корисні хом'ячки",бо єрмаківську ботоксну котлету не вдасться завернути в красиву обгортку і продати через телемарафон навіть упоротим фанатам "какая разніца".
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26.06.2024 15:01 Ответить
Це і без центрів разумкова, знають усі притомні Українці!!
Там, де з'являються оті приблуди95 від зеленського, там довіра, виходить через смерть та кров Українців! Це ж очевидно, ще з 2019 року!! Невже, привладних приблуд95, на стільцях в кімнатах Урядового кварталу95, треба ще раз, їх носом ткнути у це!
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26.06.2024 15:02 Ответить
а шо ж такоє? виборці вже перестали довіряти колі тищенку? Невже прозрєніє настало?
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26.06.2024 15:03 Ответить
Ніколи не було і не є прихильників зєлі. Від слова ЗОВСІМ. Були незадоволені старою владою
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26.06.2024 15:26 Ответить
То кому гірше зробили... старої владі?
Може потрібно головою думати... зважувати усі за та проти???
Думати не про владу стару чи нову, а про майбутнє країни і про себе у цій країні...
Зевиборці так легко... недумаючи все зруйнували.
І взагалі не факт, що не продовжать руйнувати.
Надії вже майже немає, що розум з'явиться.
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26.06.2024 15:36 Ответить
Кучмою в 1999 році багато хто був не задоволений, але ж за симоненка не голосували...
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26.06.2024 16:29 Ответить
аа, ну да. Тому і вирішили проголосувати за медведчуківського найманця. Розумний вибір.
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26.06.2024 16:48 Ответить
Тому і проголосували,за кремлівським гаслом-Лишьби не Порошенко,тож їжта не обляпайтеся!!))
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26.06.2024 17:05 Ответить
То ж треба! Який рівень шизи, щоб на зло "старій владі" здійснити суїцид. Іване, в психіатрів ніколи не лікувався?
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26.06.2024 18:03 Ответить
От поясніть хто-небуть як можуть 50% довіряти *********** і в той же час НЕ довіряти всїй його шоблі, яку привели до влади завдяки цьому підару?

"висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%)"

Це якийсь тотальний "ефект заручника", коли жертва починає "розуміти" і "жаліти" свого ката!
Боже, коли ж ці лохи відірвуться від "єдиного мудозвона", коли прокинуться та почнуть вже думати, а не просто чавкати з кормушки.
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26.06.2024 15:09 Ответить
не можна виключати що ті опитування від балди
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26.06.2024 15:10 Ответить
Ті опитування завжди від балди.. центр разумкова - то засіб виведення бабла на офшори.
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26.06.2024 15:24 Ответить
Але ж "піпл" хаває і хаває так, що аж вуха шевеляться!
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26.06.2024 17:01 Ответить
Я не прихильник Зеленського, але можу пояснити як. За той час, що мав Зеленський на створення партії, не можна було зробити нічого путнього, брали тих, хто дуже хоче, то ж там неминуче опинилося безліч усякої швалі. Від того часу, як тодішня команда Зеленського побачила для себе можливість і до того часу, коли треба було йти на вибори, їм просто бракувало часу. А для того щоб рушати раніше, бракувало грошей. Отак і склалася ця партія.
Правда і те, що за цей час можна було би добряче вичиститися, але хто це буде робити? Хто там такий сміливий, щоб наживати собі ворогів? Зеленський точно цим не буде займатися, це видно вже по тому, як він залежить від послуг Єрмака. А більше нікому це і не треба.
Схоже на те, що партія була потрібна Зеленському, щоб стати президентом. Оскільки він ішов на один термін, щоб стати "видатним лідером", тепер вона йому вже і не потрібна. Хоча ближче до виборів ще побачимо. Можливо зрозумівши, що втративши владу доведеться багато за що відповісти, там почнуть показові чистки і демонстрацію оновлення, щоб поборотися ще раз. Але зараз все виглядає так, що Зеленський зняв з себе відповідальність за партію, і зосередився лише на президентській функції. Народ це несвідомо зчитує, і тому і судить по цих правилах: до Зеленського як до президента (без політичної сили) претензій набагато менше, ніж до "Слуг народу", які розвели небачену корупцію і кумовство.
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26.06.2024 15:50 Ответить
"до Зеленського як до президента (без політичної сили) претензій набагато менше, ніж до "Слуг народу", які..." - тобто, цей "царь хАроший", а от ті, хто виконує ВСІ його хотєлки - вони погані? Це ж відверта маніпуляція ОПи йєрмака через "мудозвон", про що я і казав!
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26.06.2024 16:59 Ответить
Якої, нахер, партії?! І хто, то недолуге створіння і якась партія? Хоча, яка ЗЕсрань, так й партія, яку зібрали не для його виборів, а потім, коли він через масову шизофренію наріду ним став. От і набирали по оголошенню всіляку шваль. Щоб весело і па-пріколу... Ну як, паржьом?
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26.06.2024 18:07 Ответить
Саме так! Це просто манвпвлятивне опитування соціологів: розділити єдину по факту владу на фракції, як то Верховна Рада, Кабмін, суди і зібрати на них весь негатив, а тому, зто по факту і керує цим всім - Зєлєнскому намалювати 50 відсотків довіри. Це ж виходить, що хороший Зєлєнскій є в опозицґї до ВР, КМ, судової системи? 😲 Одним словом - суцільна ОПа.
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26.06.2024 15:58 Ответить
а лідару
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26.06.2024 15:10 Ответить
лідору як і прєждє довіряє 73 відсотки тих, хто голосував за "сайтись па-сєрєдінє" і "пірістать стрілять"! ееееее, а яке було питання?
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26.06.2024 15:12 Ответить
Центр Разумкова не зміг визначити правовий статус ОПи, такщо жена цезаря внє подозрєній.
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26.06.2024 15:13 Ответить
І одночасно ті ж 73% довіряють найвеличнішому. "Царь хароший, баярє плахіє". Масова шизофренія.
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26.06.2024 15:16 Ответить
... все виглядає,як довідник стеля.Брехуни....
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26.06.2024 15:23 Ответить
А чого немає поліції?, Що там довіряють цьому угрупованню?
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26.06.2024 15:26 Ответить
У зєлі рейтинг - НУЛЬ. Ну є трохи адмінресурсу і грошей на підкуп, але цього катастрофічно не вистачає і зєля коркой вилітає з перегонів. Але хто натомість? Сьогодні найбільший рейтинг має Залужний. Тільки він не хоче. А якщо попросити? Аргументовано.
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26.06.2024 15:30 Ответить
Харе вже ходити кругами.

Джерелом всієї нездорової ***** в Україні є Зеленський та його оточення.
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26.06.2024 15:32 Ответить
І що?
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26.06.2024 15:51 Ответить
Для початку лікувати тих придурків, які його вибрали. Якщо не вилікуються, то ізолювати в спецзакладах. І каструвати, щоб не плодились.
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26.06.2024 18:09 Ответить
А довіра до церкви це якої 63% української чи московської ? навіщо вплутувати церкву в нас ніби світська держава.
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26.06.2024 16:10 Ответить
"Серед державних та суспільних інститутів"
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26.06.2024 16:18 Ответить
Вова 2 процента.
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26.06.2024 16:21 Ответить
Трохи дивує рівень довіри до ЗСУ. У нас, після Залужного відсутній генерал, якого б не хейтили. Так само хейтяться думки військових щодо мобілізації. Про реакцію на діяльність ТЦК взагалі мовчу. Також незрозуміло, що мається на увазі під "добровольчими батальйонами", якщо всі батальйони перебувають в складі чи то ЗСУ, чи то МВС
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26.06.2024 16:41 Ответить
половина за ЕрЗе... кошмар... за яку перемогу у війні можна говорити?
Врятує тільки військова хунта з патріотів... але не екстремістів
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26.06.2024 17:19 Ответить
76% українців найбільше не довіряють Раді, Кабміну та судам - 73%, - опитування "Центру Разумкова" то так і кажіть ,шо катастрофа !!! зеленська вдада не має підтримки у народу ,🤡 має піти ...ГЕТЬ ! Рятуйтеееее Державу !
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26.06.2024 17:31 Ответить
100
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26.06.2024 19:07 Ответить
🤣🤣🤣
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26.06.2024 20:05 Ответить
 
 