76% украинцев больше не доверяют Раде, Кабмину и судам - ​​73%, - опрос "Центра Разумкова"

Подавляющее большинство украинцев больше всего доверяют военным, волонтерам и спасателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Кому больше всего доверяют украинцы

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 90% опрошенных), волонтерским организациям (81%), добровольческим батальонам (80%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (79%), Национальной гвардии Украины (75%), Государственной пограничной службе (71%), Церкви (63%), Министерству обороны Украины (61%), Службе безопасности Украины (61%), общественным организациям (56,5%), главе города (поселка, села), в котором живет респондент (51%), Президенту Украины (50%)", - отмечают социологи.

Также чаще выражают доверие, чем недоверие к Нацполиции (соответственно 49% и 43%) и Нацбанку (соответственно 48% и 42%).

"К совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 45% и 46%) и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (Омбудсмену) (соответственно 39% и 39%) доверие и недоверие высказывается примерно в одинаковой степени", - добавили в "Центре Разумкова".

Кому не доверяют граждане

Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют 78,5%), политическим партиям (77,5%), Верховной Раде Украины (76%), судам (судебной системе в целом) (73%), Правительству Украины (73%), Прокуратуре (64%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (63%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (62%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (62%), коммерческим банкам (58%). СМИ Украины не доверяют 50% опрошенных. Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 49%, тогда как доверяют - 25%).

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