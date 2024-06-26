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Новости Война
3 304 83

59% украинцев против проведения выборов во время войны, - опрос "Центра Разумкова"

Більшість українців проти виборів під час війни

Большинство граждан Украины выступают против проведения выборов во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Так, только 22% опрошенных положительно относятся к проведению выборов (президентских или парламентских) до завершения действия военного положения. В сентябре 2023 года таких было 15%.

В то же время 59% граждан относятся к этому негативно (в сентябре 2023 года таких было 64%).

"В значительной степени поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Так, среди тех, кто доверяет Президенту Украины, только 11,5% поддержали бы такие выборы, тогда как среди тех, кто не доверяет - 34%. Хотя даже среди тех, кто не доверяет Президенту, относительное большинство (47%) не поддерживают идею таких выборов (среди тех, кто доверяет - 72%)", - отмечают социологи.

Однако 46% граждан считает, что такие выборы разъединят украинское общество (только 11% считают, что они сплотят общество (в сентябре-октябре 2023 г. соответственно 40% и 9%).

Также читайте: 34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС

Автор: 

выборы (24756) опрос (2849) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+27
Проте 46% громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство
===========

Правильно, краще взагалі скасувати ці вибори, он у кацапів і КНДР один верховний кормчий, а як все суспільство об'єднане. Всі 117% населення країни - за
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26.06.2024 14:23
+25
Так і запишемо - 59% українців - ДЕБІЛИ
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26.06.2024 14:20
+18
Проте 46% громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство

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26.06.2024 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Так і запишемо - 59% українців - ДЕБІЛИ
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26.06.2024 14:20 Ответить
А де ще 14%?
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26.06.2024 14:24 Ответить
За кордоном.
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26.06.2024 14:30 Ответить
За кордон сдристнули.
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26.06.2024 14:30 Ответить
А Ви впевнені що оті 73 проц прозріли і знову не обируть шапіто? Тільки уявіть, взаконити ще на 5 років. Країна точно не переживе.
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26.06.2024 14:28 Ответить
не дебіли, а ідіоти
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26.06.2024 14:56 Ответить
без виборів немає руху - лише ЗЄльона пліснява
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27.06.2024 04:48 Ответить
Опитування проведено за ініціативи ОПи.
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26.06.2024 14:23 Ответить
і проплачене
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26.06.2024 23:16 Ответить
Проте 46% громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство
===========

Правильно, краще взагалі скасувати ці вибори, он у кацапів і КНДР один верховний кормчий, а як все суспільство об'єднане. Всі 117% населення країни - за
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26.06.2024 14:23 Ответить
Мені ті дебільні клоуни зі "слуг народу" та "95-го кварталу" абсолютно та відверто не подобаються. Але вибори зараз на жаль проводити не можна. Купа народу на окупованих територіях. Купа народу в евакуації за кордоном. Ну куди проводити ті вибори? Переможемо, тоді й вибори.
Зеленський хоч і дебіл, і три слова не може разом зв'язати - але вибору поки нема. Воюємо ж, незважаючи на тих "слуг".
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26.06.2024 14:24 Ответить
Преможемо - тоді вибори - ТОБТО НІКОЛИ .

З ціє владою 5-6 ефективних клоунджерів ПЕРЕМОГИ НЕ БУДЕ НІКОЛИ ....І УКРАЇНИ ТЕЖ
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26.06.2024 14:27 Ответить
Олександр, ти ж цивільний. Взагалі, не воював. В тебе нема права голосу. Я тебе послухаю лише, коли ми з тобою разом посидимо діб п'ять під обстрілами та дронами десь за Тернами на позиції Альф. От тоді ти зможеш мені розказати за ті вибори. Але не раніше.

Мені взагалі подобається Порошенко. Нормальний манагер. зараз капєц, як допомагає ЗСУ. Їздить по тім форумам та конференціям. Європейські дипломати його поважають. Але то така справа.
Куди проводити президентські вибори, якщо в країні людей залишилося набагато менше, чим було до війни? Воно й не констутуційно буде.
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26.06.2024 14:47 Ответить
Я за своє життя не винен цій державі ні копійки - не брав грошей ні на навчання , не отримував пільг , субсидій чи ніштяків . Ніколи не виявляв бажання вступати на державну чи військову службу через кончену систему хабарів, плазування та ницості

Все життя я як платник податків утримував цю державу в купі з чиновниками ,"слабовиками " ,мєнтами та паркетними офіцерами - які в цей час грабували мою країну . І які по закону мали захищати мене і таких як я . Це називається суспільний договір .

А коли прийшов час цим ефективним "слабовикам " захищати країну - то більшість з них пропали. І в держави до них жодних претензій


Я ніколи не голосувава за Януковичів , Зеленських та інших недолугих - і відмовляв інших . А більшість народу вибирали

В мене немає жодних зобов'язань перед цією державою і слабовиками . Тільки перед моєю родиною

НЕ МАЄ ЖОДНИХ ВИПАДКОВОСТЕЙ В СВІТІ .КОЖЕН НЕСЕ ВІдПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ ЩО ВІН ЗРОБИВ І ЗНАХОДИТЬСЯ ТАМ ДЕ ВІН МАЄ БУТИ - бо несе відповідальність за свій вибір .

Якби українці вели себе так я,і як мої друзі - ніяких клоунів і професорів не вибрали ,і жодної війни б не було б .

І я бачу зараз - як люди приїзджають з війни з під обстрілів - а А ВОНИ ЯК БУЛИ МУДАКАМИ .,так і залишаються . Як був у них в голові РУСЬКІЙ МІР , ТАК ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Якщо 6 чоловік ЗСУшників лежать в госпіталі - із них 5 дивиться мєнтовські москальські серіали - то ЦЕ ЗНАЧИТЬ ,ЩО УКРАЇНА ПРОГРАЛА ЦЮ ВІЙНУ .

тОМУ ЩО ГОЛОВНА ВІЙНА ЛЮДЕЙ В ГОЛОВАХ . а ЯКЩО ЛЮДИНА ПРОЙШЛА ВІЙНУ - і підтримує Зеленських -Єрмаків бо не навчилася відрізняти зернята від полови .

І чого військові БОЯТЬСЯ ? Не бояться сидіти в окопі під обстрілом - АЛЕ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ ПРО СВОГО КОМАНДИРА -ЗЛОДІЯ ЧИ МЯСНИКА ? зА ЩО ВОЮЄМО ПАНОВЕ ?

І для мене особисто краще - щоб від України залишилося одне село - ТАМ ДЕ БУДУТЬ ЧЕСНІ ,ПОРЯДНІ ,ВІДПОВІДАЛЬНІ ЛЮДИ , чим Україна брехливих злодіїв Єрмаків -Зеленських від Сяну до ДОну.

І я не збирАюся воювати за БРехню та лицемірство - хай воно хоч носить вишиванки з портретами Бандери - тому , що то ряжена Москальщина . І перемога такої ряженої москальщини - це кара і майбутнім поколінням.

Зараз кожен НЕСЕ СВІЙ ХРЕСТ - ЗГІДНО ВИБОРУ ТОГО ,ЩО ЗРОБИВ ,КОЛИСЬ - І
РОЗПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА СВОЇ ВЧИНКИ.

Мені чесно кажучи плювати на право голосу . Тому ,щоб говорити правду , така як вона є - це мій обовязок перд власною совістю та БОГОм . А слухати чи ні - це право кожного


.

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26.06.2024 15:35 Ответить
Нормальний манегер? https://www.youtube.com/watch?v=nPcYSH4Tmhs Рекомендую для перегляду. І ще - нормальний манагер не випустив би банду Гіркіна з оточення в Слов'янську на Донбас, не поїхав би з Меркель в Мінськ прикривати ***** від реакції Будапештських гарантів і не доштовхав би народ до вибору піаніста.
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26.06.2024 23:51 Ответить
Ну от скажи мені, якім боком Порох до Муженка? І що ти взагалі знаєш за Слов'янськ? Я там півтора роки провоював, в тому Славіку знаю кожний кустик. Гіркін тоді відступав двома колонами. Танки та бехи по дорозі на Крам. Їх там і спалили. І купа цивільного транспорту через Билбасівку та ліски. От по ним працювати заборонили, бо там можливо були й цивільні.

Взагалі, у нас тобі було мало бойового досвіду. Звичайно, зараз у тих ушльопків не було б шансів від слова зовсім. В мене бойові побратими з Славіку. Розповідали все в деталях. Дійсно, парадокс, коли купка алкашних дегенератів чудить подібне, ще й залишається живою.

==========

Що Меркель могла зробити куйлу за порушення Будапештських? Що? Ядерку на Кремль?

====

Піаніста ви самі вибрали, бо такі ви вже люди. У більшості українців давно б було треба примусово повідбирати телевізори та паспорти.
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27.06.2024 09:32 Ответить
Що знаю за Слов'янськ? Моя сестра там жила в 14-му, вона очевидець виходу банди - дві доби вони виїзджали колонами і ніхто їх не обстрілював, а сталось це диво менш ніж через місяць після інагурації верховного головнокомандувача ( це на - яким боком Порох до Муженка). Дивно що чоловік сестри на велосипеді по відомих лише місцевим стежках з міста непомітно від наших виїхати не міг, а півторитисячна банда виїхала. А за Меркель ти сам відповів - Якого милого Порох повернувся сракою до США ( Обама на той час обвалив ціну на нафту, домовившись з Еміратами, підігнав до Турції авіаносну групу, два есмінці загнав в Чорне море, конгрес США прийняв в березні 14-го цілий ряд законів для допомоги Україні) і поперся з фрігідною коровою, яка була ні нащо не здатна, в Мінськ? Думай, вивчай, аналізуй.
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28.06.2024 01:34 Ответить
До речі я з тих, що молили українців проігнорувати другий тур, щоб не вибирати між Г і г, а змусити таким чином ВР до нової виборчої кампанії з новими кандидатами. На рахунок ви вибрали, я ніколи нікого не звинувачую, бо звинувачувати потрібно шахраїв, а не тих, кого вони обдурили. Погугли Степана Хмару, він гарно розклав, хто привів Зелю до влади - я про це писав тут на Цензорі ще раніше, але я не рівня Хмарі і мене банили не раз.
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28.06.2024 01:47 Ответить
Аргументи гівно.
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26.06.2024 14:29 Ответить
Дебільний висновок.
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26.06.2024 14:31 Ответить
Знаємо слово "дебіл" і знаємо слово "висновок". Склали речення без орфографічних помилок. Поздоровляю з цим.
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26.06.2024 14:49 Ответить
А як шо скласти речення ось так - висновок дебіла? Яке це буде речення, без орфографічних помилок чи навпаки?
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26.06.2024 16:02 Ответить
Зольдат, хоч Ви мене не трольте, будь-ласка? Ви, я, ще пара ветеранів. Інші - чмошники.
Так думаю, мені набридло. Зберу снарягу, їду в ТЦК оновлювати дані. Там мене відправлять на ВЛК, і якщо нічого тим лікарям сам не розкажу, за тиждень знову буду на нулі. Не знаю де, до себе вже не хочу (і батальйон ліквідують, і усі мої хто перевівся, хто звільнився, хто з тяжкими, хто загинув).
Подивлюся, як там в інших штурмових бригадах. А то розказують якісь дикі страшилки ))))
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26.06.2024 16:16 Ответить
Ну не знаю, шо і сказати. До орфографії на яку ви посилаєтєсь, цей ваш пост не має ні якого відношеня.
Я мало, дуже мало маю довіри до того шо пишуть тут. Агностик я. Від народження агностик. Ось таки справи, малята.
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26.06.2024 17:16 Ответить
Так і я агностик. 54 роки. 20 місяців на нулі і збираюся вернутися знову, тому що тут робити нічого. Ти мене пам'ятаєш, трохи підзабув. Не впевнений, правда, що тепер залишуся живим, але спробуємо, так, друже?
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26.06.2024 17:27 Ответить
Є така гарна казка - "премудрий піскар" називається
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26.06.2024 14:37 Ответить
Салтиков-Щєдрін. От же Вам подобається згадувати тик кацапів.
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26.06.2024 14:50 Ответить
А в 2014 та 2019 можна було? Ситуація та сама. Купа людей і тоді була на окупованих територіях і за кордоном.
Під час війни проводились вибори президента 2 рази, ВР - 2 рази, ще й місцеві вибори.
А оце все - тупі відмазки зеленого лайна, які Ви повторюєте.
Відповідно до Конституції зе-влада зобов'язана була провести вибори. Є ще рішення Конституційного суду про строк чинності повноважень президента - 5 років і крапка.
Жодних заборон щодо проведення виборів під час дії воєнного стану в Конституції немає!
Якби було бажання. Але його немає. А прикриваючись воєнним станом, який самі ж і оголошують, можна правити роками.
А називається оце все просто - узурпація влади.
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26.06.2024 14:37 Ответить
, будьте простіше. Мені, наприклад, зараз абсолютно плювати на того Зеленського, на утих усіх його клоунів.

Лише одне важливо - моя сім'я, сім'ї моїх бойових побратимів. І Ваша теж. За це й воюємо. І Вас тут дійсно не вистачає (хоча зараз теж розкажете, що старий інвалід, за 60, тралі-валі ))))
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26.06.2024 14:58 Ответить
в египті так 30 років мубарек сидів, бо "военное положеніе"
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26.06.2024 14:54 Ответить
Як той Мубарак собі ще піраміду не побудував вище за Хеопса?
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26.06.2024 14:59 Ответить
зе побудує
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26.06.2024 15:06 Ответить
За цією логікою зараз в нас Президентом є Янукович.
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26.06.2024 14:25 Ответить
Проте 46% громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство

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26.06.2024 14:25 Ответить
ПЗДЖ!...
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26.06.2024 14:25 Ответить
Більше трьох не збиратися!
Бо бабу, ТОБТО ТАБУ...
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26.06.2024 14:25 Ответить
Досить розповідати замовлені жОПою байки.
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26.06.2024 14:26 Ответить
3,14здьож.
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26.06.2024 14:27 Ответить
Влучно і ПРАВДА.
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26.06.2024 14:33 Ответить
Вибори провести НЕМОЖЛИВО!
Але, можливо ПОСАДИТИ у БУЦИГАРНЮ Зеленського, Єрмака, увесь ОП, Слуг, ОПЗЖ.
Та створити УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ у стані війни та небезпеки існування Держави.
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26.06.2024 14:27 Ответить
Хто це буде робити? Це благі наміри. Без наслідків
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26.06.2024 15:03 Ответить
Цифра натягнута, 59%- це трохи більше половини, якщо по правді. Але в реаліїї і такого відсотку нема.
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26.06.2024 14:31 Ответить
Давай опитування про рівень довіри де Перезидента, ВР, Прокуротатури, суддів, державних установ МВС, поліції цікаво якій там відсоток? А де проводили опитування? На Банковій? Чи в урядовому кварталі?
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26.06.2024 14:31 Ответить
вірю, як і в тецекашну епілепсію
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26.06.2024 14:32 Ответить
До речі опитування Розумкова -когось питали?
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26.06.2024 14:32 Ответить
Кого захотіли, того й спитали
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26.06.2024 14:37 Ответить
д'Єрмака й питали.
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26.06.2024 14:39 Ответить
Чому Лідер всія України не звернеться до своїх 73%, щоб вони в цей важкий час його підтримали і мобілізувалися?
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26.06.2024 14:39 Ответить
Ті хто залишився в Україні , розказують шо зелена влада 🤡 робить все шо їй заманеться ,у містах підстригають газон и ,викладають тротуари ,тільки шоб ці гроші, ненадавати ЗСУ...люди в шоці , і починають розуміти, шо вибрали бандитів ,ніякого права нема ,суди зелені, загальний шок ,це на півдні
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26.06.2024 14:41 Ответить
а чому? що такого, це ж прикольно..., ще прикольніше ніж у 2019 році...
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26.06.2024 14:41 Ответить
Краще не потрібно зараз цих виборів. По-перше, немає зараз гідного кандидата і це очевидно. По-друге, знайдеться якийсь ТЦКашник, який вирішить, що він класний президент і кричатиме всі ті старі гасла про нове. А за третє, краще не думати....
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26.06.2024 14:45 Ответить
Ну а як же, тому хай клоун далі кермує - бо з 30-40 млн людей нема гідного 🤡
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26.06.2024 14:50 Ответить
А він що був, цей гідний із 1991? Я не бачив. Може, у ваших мріях він був, але не в мріях більшої частини народу України.
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26.06.2024 14:54 Ответить
"А він що був, цей гідний із 1991"

тобто якщо за 30+ років не було гідного то хай керує всяке лайно?

а можна тоді ми оберем хай хоч не гідного (ваших надвисоких стандартів) але хоча б трохи менш зашкварного і не такого тупого та крадійкуватого малороса?😕
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26.06.2024 15:05 Ответить
Купи себе очки.Или мозги.
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26.06.2024 15:34 Ответить
Нехай буде Верховним російський шпигун зєля, замість генерала Залужного?
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26.06.2024 14:57 Ответить
А ви у Залужного спитали? Чи так його "одружити" вирішили? Навіщо це йому потрібно, щоб через рік такі, які його вибрали, потім на нього бруд лити почали. Ви ж перший так робитимете.
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26.06.2024 15:00 Ответить
Так зірки зійшлись. Він зараз має найбільший рейтинг, що поробиш. А його бажання? Є таке слово - треба.
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26.06.2024 15:41 Ответить
шо, шо, більший? також опитування розумкова читаєш?
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26.06.2024 21:58 Ответить
А чим Порошенко не гідний?
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26.06.2024 15:08 Ответить
А за третє, краще не думати....

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26.06.2024 15:11 Ответить
Можна я не будут починати?(бо забанять))
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26.06.2024 15:43 Ответить
..дайтЄ йєму йєщо 100 пА 100 днєй і єщо адну Україну, "на біс!", і ви єйо нє узнаєтє, бо оно нікаму нічАво нє далжно..
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26.06.2024 14:48 Ответить
Як проплачено ОПИТУВАННЯ від разумкова, такі і його наслідки!!
Десь забули запитати, оті опитувальники, питання до Байдена від зеленського, Чому ми не в НАТІ?!?
Спадщина від совдепії, після більш, ніж 30 років Незалежності України!
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26.06.2024 14:50 Ответить
Центр Розумкова з початків був повністю проросійським. Всі ці цифри висмоктані з пальця(путінського). Перевірка на гнидність - чому Червінський сидить, а Баканов весело гуляє по європах?
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26.06.2024 14:53 Ответить
навязують нам думку їрмака
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26.06.2024 14:56 Ответить
100%
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26.06.2024 14:58 Ответить
Дай Боже хоча трішки розуму украінчикам, щоб змогли оцінити те, за що голосують. Не обирали по приколу, не обирали кота в мішку, щоб до влади прийшли професіонали, котрі мають досвід управління державою, були в душі українцями, котрі хотіли не тільки самі жити в цій країні, але щоб і їх нащадки тут жили
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26.06.2024 15:04 Ответить
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26.06.2024 15:31 Ответить
Тут він на чмирька зовсім не схожий
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26.06.2024 15:38 Ответить
Не зрівнюйте це лайно з дарагім Лєонідом Ільїчєм,хоч вони майже земляки , один з Кам"янського ,інший з Кривого Рогу.
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26.06.2024 15:42 Ответить
ну, от нам українці ультиматум, від єрмачини!
або війна і немає виборів, або капітуляція і вибори!
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26.06.2024 15:33 Ответить
але дебіли.

зеленський їм сказав, що неможливо провести вибори під час війни.

наша влада могла б домовитись з росією про перемир'я на 1 день.
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26.06.2024 15:55 Ответить
Зеленського треба міняти, тому що він звільнив Залужного і ввів примусову мобілізацію.
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26.06.2024 15:57 Ответить
А кто музыку (опрос) заказывал? ОП?
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26.06.2024 16:22 Ответить
Чистої води ****#ж ! Як на мене.
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26.06.2024 19:13 Ответить
На час війни керувати повинен військовий Уряд народної довіри.
А вибори наступного президента - після війни.пре
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26.06.2024 19:57 Ответить
Брехня! Бо жити, при цій владі і з їхніми цінами (на все), вже неможливо
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26.06.2024 21:55 Ответить
 
 