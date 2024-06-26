59% украинцев против проведения выборов во время войны, - опрос "Центра Разумкова"

Большинство граждан Украины выступают против проведения выборов во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Так, только 22% опрошенных положительно относятся к проведению выборов (президентских или парламентских) до завершения действия военного положения. В сентябре 2023 года таких было 15%.

В то же время 59% граждан относятся к этому негативно (в сентябре 2023 года таких было 64%).

"В значительной степени поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Так, среди тех, кто доверяет Президенту Украины, только 11,5% поддержали бы такие выборы, тогда как среди тех, кто не доверяет - 34%. Хотя даже среди тех, кто не доверяет Президенту, относительное большинство (47%) не поддерживают идею таких выборов (среди тех, кто доверяет - 72%)", - отмечают социологи.

Однако 46% граждан считает, что такие выборы разъединят украинское общество (только 11% считают, что они сплотят общество (в сентябре-октябре 2023 г. соответственно 40% и 9%).

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