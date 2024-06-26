59% украинцев против проведения выборов во время войны, - опрос "Центра Разумкова"
Большинство граждан Украины выступают против проведения выборов во время войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".
Так, только 22% опрошенных положительно относятся к проведению выборов (президентских или парламентских) до завершения действия военного положения. В сентябре 2023 года таких было 15%.
В то же время 59% граждан относятся к этому негативно (в сентябре 2023 года таких было 64%).
"В значительной степени поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Так, среди тех, кто доверяет Президенту Украины, только 11,5% поддержали бы такие выборы, тогда как среди тех, кто не доверяет - 34%. Хотя даже среди тех, кто не доверяет Президенту, относительное большинство (47%) не поддерживают идею таких выборов (среди тех, кто доверяет - 72%)", - отмечают социологи.
Однако 46% граждан считает, что такие выборы разъединят украинское общество (только 11% считают, что они сплотят общество (в сентябре-октябре 2023 г. соответственно 40% и 9%).
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Правильно, краще взагалі скасувати ці вибори, он у кацапів і КНДР один верховний кормчий, а як все суспільство об'єднане. Всі 117% населення країни - за
Зеленський хоч і дебіл, і три слова не може разом зв'язати - але вибору поки нема. Воюємо ж, незважаючи на тих "слуг".
З ціє владою 5-6 ефективних клоунджерів ПЕРЕМОГИ НЕ БУДЕ НІКОЛИ ....І УКРАЇНИ ТЕЖ
Мені взагалі подобається Порошенко. Нормальний манагер. зараз капєц, як допомагає ЗСУ. Їздить по тім форумам та конференціям. Європейські дипломати його поважають. Але то така справа.
Куди проводити президентські вибори, якщо в країні людей залишилося набагато менше, чим було до війни? Воно й не констутуційно буде.
Все життя я як платник податків утримував цю державу в купі з чиновниками ,"слабовиками " ,мєнтами та паркетними офіцерами - які в цей час грабували мою країну . І які по закону мали захищати мене і таких як я . Це називається суспільний договір .
А коли прийшов час цим ефективним "слабовикам " захищати країну - то більшість з них пропали. І в держави до них жодних претензій
Я ніколи не голосувава за Януковичів , Зеленських та інших недолугих - і відмовляв інших . А більшість народу вибирали
В мене немає жодних зобов'язань перед цією державою і слабовиками . Тільки перед моєю родиною
НЕ МАЄ ЖОДНИХ ВИПАДКОВОСТЕЙ В СВІТІ .КОЖЕН НЕСЕ ВІдПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ ЩО ВІН ЗРОБИВ І ЗНАХОДИТЬСЯ ТАМ ДЕ ВІН МАЄ БУТИ - бо несе відповідальність за свій вибір .
Якби українці вели себе так я,і як мої друзі - ніяких клоунів і професорів не вибрали ,і жодної війни б не було б .
І я бачу зараз - як люди приїзджають з війни з під обстрілів - а А ВОНИ ЯК БУЛИ МУДАКАМИ .,так і залишаються . Як був у них в голові РУСЬКІЙ МІР , ТАК ЗАЛИШАЄТЬСЯ
Якщо 6 чоловік ЗСУшників лежать в госпіталі - із них 5 дивиться мєнтовські москальські серіали - то ЦЕ ЗНАЧИТЬ ,ЩО УКРАЇНА ПРОГРАЛА ЦЮ ВІЙНУ .
тОМУ ЩО ГОЛОВНА ВІЙНА ЛЮДЕЙ В ГОЛОВАХ . а ЯКЩО ЛЮДИНА ПРОЙШЛА ВІЙНУ - і підтримує Зеленських -Єрмаків бо не навчилася відрізняти зернята від полови .
І чого військові БОЯТЬСЯ ? Не бояться сидіти в окопі під обстрілом - АЛЕ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ ПРО СВОГО КОМАНДИРА -ЗЛОДІЯ ЧИ МЯСНИКА ? зА ЩО ВОЮЄМО ПАНОВЕ ?
І для мене особисто краще - щоб від України залишилося одне село - ТАМ ДЕ БУДУТЬ ЧЕСНІ ,ПОРЯДНІ ,ВІДПОВІДАЛЬНІ ЛЮДИ , чим Україна брехливих злодіїв Єрмаків -Зеленських від Сяну до ДОну.
І я не збирАюся воювати за БРехню та лицемірство - хай воно хоч носить вишиванки з портретами Бандери - тому , що то ряжена Москальщина . І перемога такої ряженої москальщини - це кара і майбутнім поколінням.
Зараз кожен НЕСЕ СВІЙ ХРЕСТ - ЗГІДНО ВИБОРУ ТОГО ,ЩО ЗРОБИВ ,КОЛИСЬ - І
РОЗПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА СВОЇ ВЧИНКИ.
Мені чесно кажучи плювати на право голосу . Тому ,щоб говорити правду , така як вона є - це мій обовязок перд власною совістю та БОГОм . А слухати чи ні - це право кожного
.
Взагалі, у нас тобі було мало бойового досвіду. Звичайно, зараз у тих ушльопків не було б шансів від слова зовсім. В мене бойові побратими з Славіку. Розповідали все в деталях. Дійсно, парадокс, коли купка алкашних дегенератів чудить подібне, ще й залишається живою.
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Що Меркель могла зробити куйлу за порушення Будапештських? Що? Ядерку на Кремль?
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Піаніста ви самі вибрали, бо такі ви вже люди. У більшості українців давно б було треба примусово повідбирати телевізори та паспорти.
Так думаю, мені набридло. Зберу снарягу, їду в ТЦК оновлювати дані. Там мене відправлять на ВЛК, і якщо нічого тим лікарям сам не розкажу, за тиждень знову буду на нулі. Не знаю де, до себе вже не хочу (і батальйон ліквідують, і усі мої хто перевівся, хто звільнився, хто з тяжкими, хто загинув).
Подивлюся, як там в інших штурмових бригадах. А то розказують якісь дикі страшилки ))))
Я мало, дуже мало маю довіри до того шо пишуть тут. Агностик я. Від народження агностик. Ось таки справи, малята.
Під час війни проводились вибори президента 2 рази, ВР - 2 рази, ще й місцеві вибори.
А оце все - тупі відмазки зеленого лайна, які Ви повторюєте.
Відповідно до Конституції зе-влада зобов'язана була провести вибори. Є ще рішення Конституційного суду про строк чинності повноважень президента - 5 років і крапка.
Жодних заборон щодо проведення виборів під час дії воєнного стану в Конституції немає!
Якби було бажання. Але його немає. А прикриваючись воєнним станом, який самі ж і оголошують, можна правити роками.
А називається оце все просто - узурпація влади.
Лише одне важливо - моя сім'я, сім'ї моїх бойових побратимів. І Ваша теж. За це й воюємо. І Вас тут дійсно не вистачає (хоча зараз теж розкажете, що старий інвалід, за 60, тралі-валі ))))
Бо бабу, ТОБТО ТАБУ...
Але, можливо ПОСАДИТИ у БУЦИГАРНЮ Зеленського, Єрмака, увесь ОП, Слуг, ОПЗЖ.
Та створити УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ у стані війни та небезпеки існування Держави.
тобто якщо за 30+ років не було гідного то хай керує всяке лайно?
а можна тоді ми оберем хай хоч не гідного (ваших надвисоких стандартів) але хоча б трохи менш зашкварного і не такого тупого та крадійкуватого малороса?😕
Десь забули запитати, оті опитувальники, питання до Байдена від зеленського, Чому ми не в НАТІ?!?
Спадщина від совдепії, після більш, ніж 30 років Незалежності України!
або війна і немає виборів, або капітуляція і вибори!
зеленський їм сказав, що неможливо провести вибори під час війни.
наша влада могла б домовитись з росією про перемир'я на 1 день.
А вибори наступного президента - після війни.пре