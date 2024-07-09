УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10771 відвідувач онлайн
Новини Фото
789 3

Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 людини загинули, ще 4 — постраждали. ФОТОрепортаж

9 липня пообіді російські війська здійснили масований обстріл селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.

Читайте також: Вночі окупанти обстріляли Харків, протягом доби вдарили по 4 районах області, є загиблі та поранені

Також повідомляється, що в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054) жертви (1818)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Две абсолютно идентичные схемы в Харьковск обл. Волчанск и Купянск. Но если на волчанском направлении хоть как то глушат наши ВСУ по белгороду и ближней области, то по валуйкам вонючим что в 10 км от Купянска узлового просто тишина и благодать! А ведь уже в 21 г там в валуйках наперли военной техники и палаточные городки квадратными км стояли! И видели и знали наши! У этой войны столько нестыковок на ровном месте, что невозможно хоть как то выстраивать систему действий!
показати весь коментар
09.07.2024 21:40 Відповісти
Валуйки в10 км від Купіка-Вузла??? Та ти гєограх, твою маму!
показати весь коментар
10.07.2024 04:22 Відповісти
Скажи точно, если знаешь! Всё просто. Я не считал шагами. В ,,Тополях,, наша таможня, Через 50 мин тихим ходом поезд или электричка и уже Валуйки. Твою папу.
показати весь коментар
10.07.2024 21:36 Відповісти
 
 