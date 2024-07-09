Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 людини загинули, ще 4 — постраждали. ФОТОрепортаж
9 липня пообіді російські війська здійснили масований обстріл селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Загинуло двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.
Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.
Також повідомляється, що в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борис Дородный #516688
показати весь коментар09.07.2024 21:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Сандеро
показати весь коментар10.07.2024 04:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар10.07.2024 21:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль