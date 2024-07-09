Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 людини загинули, ще 4 — постраждали. ФОТОрепортаж

9 липня пообіді російські війська здійснили масований обстріл селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.

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Також повідомляється, що в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.















