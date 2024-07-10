Атака РФ на Північний ГЗК 8 липня у Кривому Розі: опубліковано поіменний список загиблих працівників підприємства. ФОТОрепортаж

8 липня 2024 року війська атакували Північний ГЗК у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло 10 працівників підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання "НА ЧАСІ: Кривий Ріг" опублікувало поіменний список загиблих.

"Вони так і не повернулися з роботи. Криворіжці, життя яких забрала росія. Усі вони працівники підприємства, куди влучила ракета", - йдеться у повідомленні.

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Оксана Довбня-Остапенко - 43 роки, без мами залишилися двоє дітей.

Ніна Карельцева - донечка залишилась без мами.

Вадим Тімохін - без батька лишилися дві доньки.

Дмитро Литвинов - 41 рік, батько трьох дівчаток. Дружина та донечки залишились без батька та люблячого чоловіка.

Олена Лященко - бухгалтерка підприємства.

Сергій Бондаренко - 55 років, охоронець підприємства.

Тетяна Красильникова (Крижановська) - мама 9-річного хлопчика.

Сергій Федоров - диспетчер комбінату.

Інна Левченко - працівниця господарчої служби управління. Без мами залишилися донька та син.

Дмитро Пахолюк - інженер ПівнГЗК "Метінвесту". Він був люблячим татом для донечки Варвари та коханим чоловіком для дружини Ірини.

Як повідомлялося, війська РФ 8 липня здійснили масовану ракетну атаку на Кривий Ріг: зафіксовано кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. 9 липня 2024 року у Кривому Розі оголошено днем жалоби.