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Атака РФ на Північний ГЗК 8 липня у Кривому Розі: опубліковано поіменний список загиблих працівників підприємства. ФОТОрепортаж

8 липня 2024 року війська атакували Північний ГЗК у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло 10 працівників підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання "НА ЧАСІ: Кривий Ріг" опублікувало поіменний список загиблих.

"Вони так і не повернулися з роботи. Криворіжці, життя яких забрала росія. Усі вони працівники підприємства, куди влучила ракета", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: 28 поранених перебувають у лікарнях

Оксана Довбня-Остапенко - 43 роки, без мами залишилися двоє дітей.

Загиблі у Кривому Розі

Ніна Карельцева - донечка залишилась без мами.

Загиблі Кривий Ріг

Вадим Тімохін - без батька лишилися дві доньки.

загиблі Кривий Ріг

Дмитро Литвинов - 41 рік, батько трьох дівчаток. Дружина та донечки залишились без батька та люблячого чоловіка.

Загиблі Кривий Ріг

Олена Лященко - бухгалтерка підприємства.

Загиблі Кривий Ріг

Сергій Бондаренко - 55 років, охоронець підприємства.

загиблі Кривий Ріг

Тетяна Красильникова (Крижановська) - мама 9-річного хлопчика.

Загиблі Кривий Ріг

Сергій Федоров - диспетчер комбінату.

Загиблі Кривий Ріг

Інна Левченко - працівниця господарчої служби управління. Без мами залишилися донька та син.

Загиблі Кривий Ріг

Дмитро Пахолюк - інженер ПівнГЗК "Метінвесту". Він був люблячим татом для донечки Варвари та коханим чоловіком для дружини Ірини.

Загиблі Кривий Ріг

Як повідомлялося, війська РФ 8 липня здійснили масовану ракетну атаку на Кривий Ріг: зафіксовано кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. 9 липня 2024 року у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (29282) жертви (1818)


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кацапи ****** біосміття
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10.07.2024 14:13 Відповісти
Москвапітеки не повинні існувати.
Таке горе , стільки доль поламаних, стільки сиріт(((
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10.07.2024 14:15 Відповісти
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10.07.2024 14:25 Відповісти
А ще нагадайте хто продав усю зброю- наследіе совка . Там в один Кривий Ріг вивезли декілька танкових дивізій коли виводили війська з німеччини.
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10.07.2024 14:40 Відповісти
нагадую саме ті кого ви вибирали а точніше ті кого вам впарювали
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10.07.2024 14:49 Відповісти
Я хочу сказать страшную вещь, за которую на меня сейчас посыпится - но уважаемые жители районов Украины, относительно отдаленных от линии фронта. Не игнорируйте воздушные тревоги по баллистике. Если например с БПЛА еще другой вопрос - они обычно налетают ночью, когда большинство людей дома спят и бежать им просто некуда - то баллистика или крылатые ракеты дают все таки от пары тройки - до нескольких часов чтобы укрыться. Слава богу у вас в отличии от Харькова, где одна из воздушных тревог в последнее время продолжалась 30 часов и все государственные организации не работали, просто парализуя жизнь в городе - есть возможность в случае тревоги уйти в убежище а потом оттуда вернуться. В общем если к вам ничего не прилетало - это совсем не значит что не прилетит.
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10.07.2024 14:32 Відповісти
У мене був керівник дипломного проекту Литвинов, може це його правнук? Мої співчуття усім криворожанам.
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10.07.2024 14:35 Відповісти
щирі співчуття рідним та близьким..., серце крається..., прокляття на голови тих, розв'язав та продовжує цю війну..., все русские и хорошие и плохие, будте прокляты...
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10.07.2024 15:08 Відповісти
тут тепер розумієш - це обличчя простих людей.не депутатів ВР,а роботяг.так потрібно -мир поневолі він такий.
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10.07.2024 17:39 Відповісти
 
 