Атака РФ на Північний ГЗК 8 липня у Кривому Розі: опубліковано поіменний список загиблих працівників підприємства. ФОТОрепортаж
8 липня 2024 року війська атакували Північний ГЗК у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло 10 працівників підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, видання "НА ЧАСІ: Кривий Ріг" опублікувало поіменний список загиблих.
"Вони так і не повернулися з роботи. Криворіжці, життя яких забрала росія. Усі вони працівники підприємства, куди влучила ракета", - йдеться у повідомленні.
Оксана Довбня-Остапенко - 43 роки, без мами залишилися двоє дітей.
Ніна Карельцева - донечка залишилась без мами.
Вадим Тімохін - без батька лишилися дві доньки.
Дмитро Литвинов - 41 рік, батько трьох дівчаток. Дружина та донечки залишились без батька та люблячого чоловіка.
Олена Лященко - бухгалтерка підприємства.
Сергій Бондаренко - 55 років, охоронець підприємства.
Тетяна Красильникова (Крижановська) - мама 9-річного хлопчика.
Сергій Федоров - диспетчер комбінату.
Інна Левченко - працівниця господарчої служби управління. Без мами залишилися донька та син.
Дмитро Пахолюк - інженер ПівнГЗК "Метінвесту". Він був люблячим татом для донечки Варвари та коханим чоловіком для дружини Ірини.
Як повідомлялося, війська РФ 8 липня здійснили масовану ракетну атаку на Кривий Ріг: зафіксовано кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. 9 липня 2024 року у Кривому Розі оголошено днем жалоби.
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Таке горе , стільки доль поламаних, стільки сиріт(((