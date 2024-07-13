$10 тис. доларів за непридатність до військової служби: на Дніпропетровщині ліквідовано корупційну схему. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували корупційну схему, за якою, за 10 000 доларів військовозобов'язаних визнавали непридатними до військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Хто організував схему?
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, організували схему заступник командира військової частини та ексвійськовослужбовець - мешканці Кривого Рогу.
Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.
Як працювала схема?
Відповідно до схеми, фігуранти допомагали отримати меддовідку з фіктивними діагнозом "клієнта" та в подальшому відповідного висновку ВЛК. За папірець з позначкою "непридатний до військової служби", який дозволяв виключити осіб з військового обліку, брали по 10 000 доларів.
Обох фігурантів затримано та повідомлено про підозру.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Дурне формулювання...
А ось така формуліровка: "отримати законні підстави для ухилення від мобілізації" -оце журналістське лайно. Якщо я маю законну підставу, то я не УХИЛЯЮСЬ від мобілізацію. Скоро вже інвалідів ухилянтами назівать будуть. Мразотники.
Малюська, із шмигалем і татаровим, можуть підтвердити!!
Люстрація невідворотня, бо буде горе Україні!
Очень интересно какой такой можно придумать диагноз?
Это тоже часть украинской армии- алковойны. А военная часть наверно какая то пустая база хранения, на которой этим кадровым военным, кроме как бухать и "решать вопросы" больше нечего делать. И командир как всегда не приделах. И да они наверняка имеют УБД потому что иногда приезжали на Донбасс в период 2014-2022 года.