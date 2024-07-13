УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 128 20

$10 тис. доларів за непридатність до військової служби: на Дніпропетровщині ліквідовано корупційну схему. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували корупційну схему, за якою, за 10 000 доларів військовозобов'язаних визнавали непридатними до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. 

Хто організував схему?

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, організували схему заступник командира військової частини та ексвійськовослужбовець - мешканці Кривого Рогу.

Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті прикордонники викрили групу, що займалась переправленням чоловіків через кордон. ВIДЕО

Як працювала схема?

Відповідно до схеми, фігуранти допомагали отримати меддовідку з фіктивними діагнозом "клієнта" та в подальшому відповідного висновку ВЛК. За папірець з позначкою "непридатний до військової служби", який дозволяв виключити осіб з військового обліку, брали по 10 000 доларів.

схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів

Обох фігурантів затримано та повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Автор: 

хабар (4792) ухилянти (1176) Дніпропетровська область (4269)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.

Дурне формулювання...
показати весь коментар
13.07.2024 10:29 Відповісти
+5
в мене сусід пережив інсульт - частина тіла оніміла, щоб отримати інвалідність на законних підставах з нього вимагали 3000 долларів
показати весь коментар
13.07.2024 10:47 Відповісти
+4
Епоха бідності скінчилася, можемо собі дозволити тепер
показати весь коментар
13.07.2024 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чего так дорого!?
показати весь коментар
13.07.2024 10:28 Відповісти
Епоха бідності скінчилася, можемо собі дозволити тепер
показати весь коментар
13.07.2024 10:40 Відповісти
Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.

Дурне формулювання...
показати весь коментар
13.07.2024 10:29 Відповісти
в мене сусід пережив інсульт - частина тіла оніміла, щоб отримати інвалідність на законних підставах з нього вимагали 3000 долларів
показати весь коментар
13.07.2024 10:47 Відповісти
Формулювання вірне: підстава у них була цілком ЗАКОННА, а ось отримання цієї підстави - незаконне.

А ось така формуліровка: "отримати законні підстави для ухилення від мобілізації" -оце журналістське лайно. Якщо я маю законну підставу, то я не УХИЛЯЮСЬ від мобілізацію. Скоро вже інвалідів ухилянтами назівать будуть. Мразотники.
показати весь коментар
13.07.2024 10:57 Відповісти
Це краще, ніж за 4-5 тис. доларів Тису перепливати. Норм бізнес.
показати весь коментар
13.07.2024 10:35 Відповісти
Відверто кажучи можна вже подібні новини не публікувати. Це все одне, що кожного дня писати: "Сьогодні дільничий затримав п'яного чоловіка, який вчинив бійку з сусідом". В країні глобально нічого не змінилося, як керували нею кримінально-феодальні клани - так і керують. Проституції теж наче немає, але вона є. Тому нічого дивного, що люди виїжджають з країни за гроші
показати весь коментар
13.07.2024 10:44 Відповісти
Такі новини публікують, щоб люди не користалися такими схемами: буцім-то ми вас піймаємо і поїдете на перекомісію. Так і з тими, хто Тису перепливає чи через Карпати переходит - за день 1000 втекла, двох піймали - ось і новина, щоб іншим лячно було.
показати весь коментар
13.07.2024 10:59 Відповісти
Мабуть, у таких кнурів, адвокатами підуть копієчку підняти, оті резніков з бакановим?? Вони ж знають, усі входи і виходи в Урядовому кварталі!!
Малюська, із шмигалем і татаровим, можуть підтвердити!!
Люстрація невідворотня, бо буде горе Україні!
показати весь коментар
13.07.2024 10:45 Відповісти
Не буденіякої люстрації, заспокойтесь
показати весь коментар
13.07.2024 11:17 Відповісти
Для чого взагалі потрібно це ВВК?
показати весь коментар
13.07.2024 11:18 Відповісти
Ось для цього і потрібне
показати весь коментар
13.07.2024 11:21 Відповісти
Херня это все. В этой схеме военные лишние. Только как процент за то что подведут проверенного клиента. Ему 10% Еще кладем 30% глав ВКК и остальное профильному врачу из поликлиники. Который перепишет историю болезни за последние 10 лет и задукоменирует это хворобу. Только за это стоит отдавать деньги. Все остальное лажа до следующего медосмотра
показати весь коментар
13.07.2024 11:32 Відповісти
В одночас, ті самі негідники, мобілізують напівсліпих, інсуоінозалежних діабетиків, кулеметниками
показати весь коментар
13.07.2024 11:20 Відповісти
Життя людини безцінне
показати весь коментар
13.07.2024 11:39 Відповісти
допомагали отримати меддовідку з фіктивними діагнозом "клієнта" Джерело:
Очень интересно какой такой можно придумать диагноз?
показати весь коментар
13.07.2024 13:23 Відповісти
Самое интересное, что сейчас столько больных людей с серьезными заболеваниями появилось, которые вот вот умрут со дня на день, а водить автомобили этим людям не запрещают.
показати весь коментар
13.07.2024 13:26 Відповісти
заступник командира військової частини та ексвійськовослужбовець Джерело:

Это тоже часть украинской армии- алковойны. А военная часть наверно какая то пустая база хранения, на которой этим кадровым военным, кроме как бухать и "решать вопросы" больше нечего делать. И командир как всегда не приделах. И да они наверняка имеют УБД потому что иногда приезжали на Донбасс в период 2014-2022 года.
показати весь коментар
13.07.2024 13:55 Відповісти
Чув що у Кременчуці 12к$.
показати весь коментар
13.07.2024 23:10 Відповісти
Гарний бізнес не треба нічого робити підпис і печатку поставив 10 т $ отримав у китаї на стадіоні розстріл без суду адвокатів
показати весь коментар
24.07.2024 17:04 Відповісти
 
 