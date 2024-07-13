$10 тис. доларів за непридатність до військової служби: на Дніпропетровщині ліквідовано корупційну схему. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували корупційну схему, за якою, за 10 000 доларів військовозобов'язаних визнавали непридатними до військової служби.

Хто організував схему?

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, організували схему заступник командира військової частини та ексвійськовослужбовець - мешканці Кривого Рогу.

Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.

Як працювала схема?

Відповідно до схеми, фігуранти допомагали отримати меддовідку з фіктивними діагнозом "клієнта" та в подальшому відповідного висновку ВЛК. За папірець з позначкою "непридатний до військової служби", який дозволяв виключити осіб з військового обліку, брали по 10 000 доларів.









Обох фігурантів затримано та повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.