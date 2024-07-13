По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ-31К (оновлено)

Вдень 13 липня 2024 року у Києві та по всій Україні була повітряна тривога. Станом на 11.58 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Об 11.23 актуальна карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.