По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ-31К (оновлено)
Вдень 13 липня 2024 року у Києві та по всій Україні була повітряна тривога. Станом на 11.58 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Об 11.23 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
