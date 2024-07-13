УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
645 2

По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ-31К (оновлено)

Вдень 13 липня 2024 року у Києві та по всій Україні була повітряна тривога. Станом на 11.58 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Об 11.23 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині розвідувальний дрон, працюватиме ППО, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Автор: 

Повітряні сили (3033) повітряна тривога (967)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.07.2024 11:43 Відповісти
Зліт Міг є тестом,який влада наша провалює вчисту.На третьому році війни паралізовувати всю діяльність України через зліт якогось москальського літака є ознакою повного невміння влади організуватись і діяти відповідно до ситуаціі.Навчіться чітко виявляти і оголошувати тривогу тільки коли летять ракети чи дрони.Нехай це буде дві-три хвилини - але люди тоді реально будуть шукати захисту.А зараз на тривогу ніхто уваги не звертає,ну погуділо...у у дев"яносто відсотків то гудком і обмежується.
показати весь коментар
13.07.2024 12:49 Відповісти
 
 