Ліквідовано спричинену ворожим обстрілом пожежу в житловому секторі на прикордонні Сумщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні о 01:08 вогнеборці приборкали пожежу, яка виникла через ворожий обстріл в одному із прикордонних населених пунктів Шосткинського району на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, горіння відбувалося в житловому секторі, де проживають виключно мирні громадяни.
Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню і ліквідували пожежу.
Вдалося врятувати три господарські будівлі, що знаходились поряд з епіцентром горіння.
