Ворог здійснює ротації на кордоні з Сумщиною та Чернігівщиною, застосовує артилерію, FPV-дрони й ударні БПЛА, - ОК "Північ"

Активність застосування ворогом ДРГ в Сумській та Чернігівській областях зберігається. Спроби ворога ущільнювати свої мінно-вибухові загородження, укріплювати свої фортифікації зазнають ударів з боку українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

"Оперативна обстановка на кордоні з РФ залишається напруженою, але цілком контрольована нашими Силами оборони. Щодо інтенсивності, ворог продовжує дотримуватись своєї тактики, обстрілюючи наші населені пункти, але вона тримається вже кілька тижнів приблизно на однаковому рівні. Ворог здебільшого застосовує артилерію різного калібру, FPV-дрони, ударні БПЛА, іноді вони здійснюють обстріли керованим і некерованими ракетами з літаків та гелікоптерів", - повідомив Мисник.

За його словами, активність застосування ворогом ДРГ в Сумській та Чернігівській областях зберігається, хоча й дещо коливається. Водночас Сили оборони своєчасно виявляють такі групи і не дозволяють їм проникати вглиб території України.

Мисник також зауважив, що наразі технічні можливості українських захисників посилюються, і навіть спроби ворога ущільнювати свої мінно-вибухові загородження, укріплювати свої фортифікації зазнають ударів з боку українських захисників.

Відповідаючи на питання щодо чисельності ворога на російсько-українському кордоні, речник повідомив: "Ворог постійно здійснює ротаційні заходи, одні підрозділи прибувають, інші відбувають, різний ступінь готовності тих підрозділів. Наша розвідка доповідає нам їхній кількісний і бойовий склад".

Водночас речник не назвав кількісний склад ворога і відзначив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Інформуючи про підготовку оборонних рубежів українськими захисниками, речник зазначив, що процес розбудови захисних споруд триває безупинно.

"Ми будуємо систему нашої оборони таким чином, щоб не дати ворогу здійснювати масштабні диверсійні наступальні дії, своєчасно відбивати їх і знищувати ворога", - наголосив речник.