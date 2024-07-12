Враг осуществляет ротации на границе с Сумщиной и Черниговщиной, применяет артиллерию, FPV-дроны и ударные БПЛА, - ОК "Північ"

Активность применения врагом ДРГ в Сумской и Черниговской областях сохраняется. Попытки врага уплотнять свои минно-взрывные заграждения, укреплять свои фортификации подвергаются ударам со стороны украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник.

"Оперативная обстановка на границе с РФ остается напряженной, но вполне контролируемой нашими Силами обороны. По интенсивности, враг продолжает придерживаться своей тактики, обстреливая наши населенные пункты, но она держится уже несколько недель примерно на одинаковом уровне. Враг в основном применяет артиллерию различного калибра, FPV-дроны, ударные БПЛА, иногда они осуществляют обстрелы управляемыми и неуправляемыми ракетами с самолетов и вертолетов", - сообщил Мысник.

По его словам, активность применения врагом ДРГ в Сумской и Черниговской областях сохраняется, хотя и несколько колеблется. В то же время Силы обороны своевременно выявляют такие группы и не позволяют им проникать вглубь территории Украины.

Мысник также отметил, что сейчас технические возможности украинских защитников усиливаются, и даже попытки врага уплотнять свои минно-взрывные заграждения, укреплять свои фортификации подвергаются ударам со стороны украинских защитников.

Отвечая на вопрос о численности врага на российско-украинской границе, спикер сообщил: "Враг постоянно осуществляет ротационные мероприятия, одни подразделения прибывают, другие отбывают, разная степень готовности тех подразделений. Наша разведка докладывает нам их количественный и боевой состав".

В то же время спикер не назвал количественный состав врага и отметил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Информируя о подготовке оборонительных рубежей украинскими защитниками, спикер отметил, что процесс развития защитных сооружений продолжается непрерывно.

"Мы строим систему нашей обороны таким образом, чтобы не дать врагу осуществлять масштабные диверсионные наступательные действия, своевременно отражать их и уничтожать врага", - подчеркнул спикер.