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Рашисты из "Града" ударили по Черниговскому району, повреждены дома, пострадавших нет

Росіяни з Граду обстріляли Чернігівщину

Российские оккупационные войска из установки "Град" нанесли удар по Черниговскому району, повреждены дома.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне из "Града" обстреляли Черниговский район. Повреждены жилые дома. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении.

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обстрел (27652) Черниговщина (1485)


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