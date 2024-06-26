Рашисты из "Града" ударили по Черниговскому району, повреждены дома, пострадавших нет
Российские оккупационные войска из установки "Град" нанесли удар по Черниговскому району, повреждены дома.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня россияне из "Града" обстреляли Черниговский район. Повреждены жилые дома. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль