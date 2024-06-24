"Шахеды" атаковали Черниговский район: повреждены дома, магазины и сельсовет

Сегодня, 24 июня 2024 года, войска РФ атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета. Предварительно без пострадавших.

