"Шахеды" атаковали Черниговский район: повреждены дома, магазины и сельсовет
Сегодня, 24 июня 2024 года, войска РФ атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета. Предварительно без пострадавших.
