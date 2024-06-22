РУС
Обстрелы Черниговщины: за сутки зафиксировано 52 взрыва, без пострадавших

обстріл

Российские войска атаковали приграничный район Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Північний кордон. Держприкордонслужба.

  • Новгород-Сиверская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Гай.
  • Семеновская громада: 6 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 82 мм) в направлении н.п. Блешня.
  • Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, из РСЗО) в районе н.п. Горск.
  • Городнянская громада: 27 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и сбросы взрывчатых боеприпасов с БПЛА) по окраине н.п. Гасичевка.

"Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована", - отметили в Госпогранслужбе.

@ ЗСУ почали знищувати військові цілі в Бєлгородській області за допомогою німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) ************** 2000, https://t.me/BILD_Russian/17164 повідомляє Bild.
На записах, зроблених українськими розвідувальними дронами, видно, що PzH 2000 точно вражають російську артилерію і підрозділи ЗСрф, що наступають, у Бєлгородській області, пише видання.
22.06.2024 14:20 Ответить
 
 