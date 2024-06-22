Обстрелы Черниговщины: за сутки зафиксировано 52 взрыва, без пострадавших

Российские войска атаковали приграничный район Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Північний кордон. Держприкордонслужба.

Новгород-Сиверская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Гай.

Семеновская громада: 6 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 82 мм) в направлении н.п. Блешня.

Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, из РСЗО) в районе н.п. Горск.

Городнянская громада: 27 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и сбросы взрывчатых боеприпасов с БПЛА) по окраине н.п. Гасичевка.

"Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована", - отметили в Госпогранслужбе.

