Обстрелы Черниговщины: за сутки зафиксировано 52 взрыва, без пострадавших
Российские войска атаковали приграничный район Черниговской области из минометов, беспилотных летательных аппаратов, ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего произошло 52 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Північний кордон. Держприкордонслужба.
- Новгород-Сиверская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Гай.
- Семеновская громада: 6 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 82 мм) в направлении н.п. Блешня.
- Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, из РСЗО) в районе н.п. Горск.
- Городнянская громада: 27 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и сбросы взрывчатых боеприпасов с БПЛА) по окраине н.п. Гасичевка.
"Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована", - отметили в Госпогранслужбе.
На записах, зроблених українськими розвідувальними дронами, видно, що PzH 2000 точно вражають російську артилерію і підрозділи ЗСрф, що наступають, у Бєлгородській області, пише видання.