Обстріли Чернігівщини: за добу зафіксовано 52 вибухи, без постраждалих

Російські війська атакували прикордонний район Чернігівської області з мінометів, безпілотних літальних апаратів, ствольної та реактивної артилерії, в результаті чого сталося 52 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Північний кордон. Держприкордонслужба.

Новгород-Сіверська громада: 15 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Михальчина Слобода та Гай.

Семенівська громада: 6 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 82 мм) в напрямку н.п. Блешня.

Сновська громада: 4 вибухи (приходів, ймовірно РСЗВ ) в районі н.п. Гірськ.

Городнянська громада: 27 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та скиди вибухових боєприпасів з БпЛА) по околиці н.п. Гасичівка.

"Інформація про загиблих чи травмованих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби рашисти обстріляли Чернігівщину з мінометів та артилерії, є поранений