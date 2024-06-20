Минулої доби рашисти обстріляли Чернігівщину з мінометів та артилерії, є поранений

Протягом минулої доби, 19 червня, російські війська завдали ударів з мінометів, ствольної артилерії по прикордонних територіях Чернігівської області. Під ворожий вогонь потрапила Новгород-Сіверська та Семенівська громади.

Зафіксовано 28 вибухів. Зокрема:

Новгород-Сіверська громада: 12 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку сіл Красний Хутір та Гремʼяч.

Семенівська громада: 16 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та БПЛА) в напрямку сіл Медведівка, Карповичі та Костобобрів.

Внаслідок обстрілів поранення зазнав 55-річний чоловік, з осколковими пораненнями обох ніг каретою швидкої допомоги доставлений до лікарні. Стан пораненого стабільний. Також пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області. За інформацією НЕК "Укренерго", вночі 20 червня "шахеди" завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.