Окупанти скинули вибуховий пристрій на житловий будинок на Чернігівщині, постраждав чоловік
Вранці 19 червня російські військові скинули вибуховий пристрій на будинок у Семенівській громаді, постраждав власник.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок.
55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалого доставлено до лікарні.
