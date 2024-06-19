УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9050 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
601 0

Окупанти скинули вибуховий пристрій на житловий будинок на Чернігівщині, постраждав чоловік

Обстріл Чернігівщини

Вранці 19 червня російські військові скинули вибуховий пристрій на будинок у Семенівській громаді, постраждав власник.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок.

55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалого доставлено до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог проводить диверсійно-розвідувальні дії на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною. Ознак формування наступальних угруповань немає, - Генштаб

Автор: 

обстріл (30349) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 