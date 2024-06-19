Оккупанты сбросили взрывное устройство на жилой дом на Черниговщине, пострадал мужчина

Утром 19 июня российские военные сбросили взрывное устройство на дом в Семеновской громаде, пострадал владелец.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по Семеновской громаде Новгород-Северского района. Взрывное устройство сбросили на жилой дом.

55-летний владелец дома получил осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший доставлен в больницу.

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