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Оккупанты сбросили взрывное устройство на жилой дом на Черниговщине, пострадал мужчина

Обстріл Чернігівщини

Утром 19 июня российские военные сбросили взрывное устройство на дом в Семеновской громаде, пострадал владелец.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по Семеновской громаде Новгород-Северского района. Взрывное устройство сбросили на жилой дом.

55-летний владелец дома получил осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший доставлен в больницу.

Также смотрите: Враг ударил по приграничью Черниговщины. До основания разрушен жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27405) Черниговщина (1485)


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