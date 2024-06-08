Враг ударил по приграничью Черниговщины. До основания разрушен жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня российские захватчики обстреляли село Новгород-Северского района на Черниговщине. Обошлось без жертв и пострадавших, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что под вражеским ударом оказался ряд жилых домов в центре одного из сел на границе. Один из жилых домов полностью разрушен. По меньшей мере еще четыре дома получили существенные повреждения.

Кроме этого, в результате атаки вражеской артиллерии повреждена сельхозтехника жителей села.

На месте российского обстрела работает полиция.

"Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сообщили в Нацполиции.

Там также показали последствия очередного военного преступления рашистов.

Как сообщалось ранее, в результате вражеских ударов 27 мая по двум селам Семеновской общины Новгород-Северского района Черниговской области двое жителей получили ранения.

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