Враг ударил по приграничью Черниговщины. До основания разрушен жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 8 июня российские захватчики обстреляли село Новгород-Северского района на Черниговщине. Обошлось без жертв и пострадавших, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что под вражеским ударом оказался ряд жилых домов в центре одного из сел на границе. Один из жилых домов полностью разрушен. По меньшей мере еще четыре дома получили существенные повреждения.
Кроме этого, в результате атаки вражеской артиллерии повреждена сельхозтехника жителей села.
На месте российского обстрела работает полиция.
"Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сообщили в Нацполиции.
Там также показали последствия очередного военного преступления рашистов.
Как сообщалось ранее, в результате вражеских ударов 27 мая по двум селам Семеновской общины Новгород-Северского района Черниговской области двое жителей получили ранения.
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