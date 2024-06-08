РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4939 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 528 4

Враг ударил по приграничью Черниговщины. До основания разрушен жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня российские захватчики обстреляли село Новгород-Северского района на Черниговщине. Обошлось без жертв и пострадавших, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что под вражеским ударом оказался ряд жилых домов в центре одного из сел на границе. Один из жилых домов полностью разрушен. По меньшей мере еще четыре дома получили существенные повреждения.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Кроме этого, в результате атаки вражеской артиллерии повреждена сельхозтехника жителей села.

На месте российского обстрела работает полиция.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

"Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сообщили в Нацполиции.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Там также показали последствия очередного военного преступления рашистов.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Как сообщалось ранее, в результате вражеских ударов 27 мая по двум селам Семеновской общины Новгород-Северского района Черниговской области двое жителей получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ликвидировали 15 оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

обстрел (27351) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На пітьмі тривога!

показать весь комментарий
08.06.2024 18:28 Ответить
Де фото зруйнованого будинку?
показать весь комментарий
08.06.2024 21:44 Ответить
Поїдь в Семенівський район Чернігівської обл. і подивись. Там були непрохідні ліси яких навіть на Волині нема. Тепер ліси випалено рашиською артою, як і більшість сіл. Рашиські літуни там часто тренують своїх курсантів пускати ракети і каб-и. Будинок моєї покійної бабки так згорів ще в 2023, як і більшість села. Люди виїхали, лишились одиниці
показать весь комментарий
09.06.2024 05:56 Ответить
Це ж який бомжатнік закинутий.
показать весь комментарий
08.06.2024 22:59 Ответить
 
 