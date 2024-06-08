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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини. Вщент зруйновано житловий будинок. ФОТОрепортаж

Вдень 8 червня російські загарбники обстріляли село Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Обійшлося без жертв та постраждалих, проте зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під ворожим ударом опинилася низка житлових будинків у центрі одного з сіл на прикордонні. Один із житлових будинків повністю зруйнований. Щонайменше ще чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Крім цього, внаслідок атаки ворожої артилерії пошкоджена сільгосптехніка мешканців села.

На місці російського обстрілу працює поліція. 

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

"Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили у Нацполіції.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Там також показали наслідки чергового воєнного злочину рашистів.

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожих ударів 27 травня по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень.

Читайте також: Минулого тижня росіяни обстріляли 19 населених пунктів Чернігівської області, одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення

Автор: 

обстріл (28648) Чернігівщина (1584)


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На пітьмі тривога!

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08.06.2024 18:28 Відповісти
Де фото зруйнованого будинку?
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08.06.2024 21:44 Відповісти
Поїдь в Семенівський район Чернігівської обл. і подивись. Там були непрохідні ліси яких навіть на Волині нема. Тепер ліси випалено рашиською артою, як і більшість сіл. Рашиські літуни там часто тренують своїх курсантів пускати ракети і каб-и. Будинок моєї покійної бабки так згорів ще в 2023, як і більшість села. Люди виїхали, лишились одиниці
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09.06.2024 05:56 Відповісти
Це ж який бомжатнік закинутий.
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08.06.2024 22:59 Відповісти
 
 