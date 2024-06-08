Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини. Вщент зруйновано житловий будинок. ФОТОрепортаж

Вдень 8 червня російські загарбники обстріляли село Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Обійшлося без жертв та постраждалих, проте зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під ворожим ударом опинилася низка житлових будинків у центрі одного з сіл на прикордонні. Один із житлових будинків повністю зруйнований. Щонайменше ще чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень.

Крім цього, внаслідок атаки ворожої артилерії пошкоджена сільгосптехніка мешканців села.

На місці російського обстрілу працює поліція.

"Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили у Нацполіції.

Там також показали наслідки чергового воєнного злочину рашистів.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожих ударів 27 травня по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень.

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