Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини: дві людини поранено, загорілися приватні будинки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 27 травня, внаслідок ворожих ударів по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні вдень окупанти скинули з дрона вибухівку на сільгоспбудівлю, біля якої перебував 38-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху цивільний чоловік зазнав травм, його госпіталізували.
Приблизно за годину росіяни поцілили з артилерії ще по одному селу Семенівської громади, унаслідок чого поранено літню жінку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні.
У поліції повідомили, що внаслідок ворожих ударів також відбулося загоряння кількох житлових будинків.
Поліція зафіксувала наслідки ворожих атак та зібрала докази воєнних злочинів окупантів.
Раніше повідомлялося, що на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною війська РФ проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.
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