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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини: дві людини поранено, загорілися приватні будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 травня, внаслідок ворожих ударів по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні вдень окупанти скинули з дрона вибухівку на сільгоспбудівлю, біля якої перебував 38-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху цивільний чоловік зазнав травм, його госпіталізували.

Також читайте: Рашисти атакували села на Чернігівщині: Постраждали 2 особи

Обстріл Чернігівщини 27 травня

Приблизно за годину росіяни поцілили з артилерії ще по одному селу Семенівської громади, унаслідок чого поранено літню жінку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні.

У поліції повідомили, що внаслідок ворожих ударів також відбулося загоряння кількох житлових будинків.

Дивіться: Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини постраждав чоловік, пошкоджено дитсадок. ФОТО

Обстріл Чернігівщини 27 травня

Поліція зафіксувала наслідки ворожих атак та зібрала докази воєнних злочинів окупантів.

Обстріл Чернігівщини 27 травня
Обстріл Чернігівщини 27 травня
Обстріл Чернігівщини 27 травня

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною війська РФ проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.

Автор: 

обстріл (28486) Чернігівщина (1584)


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Отак починалася сумщина.Там на верху робіть висновки негайно !
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27.05.2024 18:39 Відповісти
І знову буде як на півночі Харківщини.
контрбатарейна боротьба не ведеться
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27.05.2024 19:03 Відповісти
 
 