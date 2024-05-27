Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини: дві людини поранено, загорілися приватні будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 травня, внаслідок ворожих ударів по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні вдень окупанти скинули з дрона вибухівку на сільгоспбудівлю, біля якої перебував 38-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху цивільний чоловік зазнав травм, його госпіталізували.

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Приблизно за годину росіяни поцілили з артилерії ще по одному селу Семенівської громади, унаслідок чого поранено літню жінку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні.

У поліції повідомили, що внаслідок ворожих ударів також відбулося загоряння кількох житлових будинків.

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Поліція зафіксувала наслідки ворожих атак та зібрала докази воєнних злочинів окупантів.







Раніше повідомлялося, що на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною війська РФ проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.