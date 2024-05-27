Рашисти атакували села на Чернігівщині: Постраждали 2 особи
Російські окупанти завдали ударів по двох селах Новгород-Сіверського району Чернігівщини.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ударів постраждали двоє цивільних.
У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому - через обстріл артилерії поранень зазнала жінка.
Обоє госпіталізовані.
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