Рашисти атакували села на Чернігівщині: Постраждали 2 особи

Російські окупанти завдали ударів по двох селах Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ударів постраждали двоє цивільних.

У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому - через обстріл артилерії поранень зазнала жінка.



Обоє госпіталізовані.

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