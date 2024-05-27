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Рашисти атакували села на Чернігівщині: Постраждали 2 особи

росія,артилерія

Російські окупанти завдали ударів по двох селах Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ударів постраждали двоє цивільних. 

У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому - через обстріл артилерії поранень зазнала жінка.

Обоє госпіталізовані.

Читайте: Дві людини загинули і п’ять постраждали внаслідок атаки РФ на Снігурівку. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28392) Чернігівщина (1584)


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