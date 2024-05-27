Рашисты атаковали села на Черниговщине: пострадали 2 человека
Российские оккупанты нанесли удары по двум селам Новгород-Северского района Черниговщины.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ударов пострадали двое гражданских.
В первом случае пострадал мужчина, который находился возле сельхозпостройки; в другом - из-за обстрела артиллерии ранения получила женщина.
Оба госпитализированы.
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