Рашисты атаковали села на Черниговщине: пострадали 2 человека

Российские оккупанты нанесли удары по двум селам Новгород-Северского района Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ударов пострадали двое гражданских.

В первом случае пострадал мужчина, который находился возле сельхозпостройки; в другом - из-за обстрела артиллерии ранения получила женщина.



Оба госпитализированы.

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