Последствия российских обстрелов приграничья Черниговщины: два человека ранены, загорелись частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 27 мая, в результате вражеских ударов по двум селам Семеновской громады Новгород-Северского района Черниговской области двое жителей получили ранения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
В частности, сегодня днем оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на сельхозпостройку, возле которой находился 38-летний местный житель. В результате взрыва гражданский мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Примерно через час россияне ударили из артиллерии еще по одному селу Семеновской громады, в результате чего ранена пожилая женщина. Полицейские помогли эвакуировать пострадавшую в больницу.
В полиции сообщили, что в результате вражеских ударов также произошло возгорание нескольких жилых домов.
Полиция зафиксировала последствия вражеских атак и собрала доказательства военных преступлений оккупантов.
Ранее сообщалось, что на границе с Черниговщиной и Сумщиной войска РФ проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет.
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