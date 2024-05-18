Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини постраждав чоловік, пошкоджено дитсадок. ФОТО
Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по прикордонній Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки поранено місцевого мешканця 1965 року народження. Його госпіталізували.
Також у результаті атаки окупантів по населеному пункту пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю дитсадка.
У поліції повідомили, що відбувається фіксація наслідків ворожих обстрілів та збираються докази воєнних злочинів російських загарбників.
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