Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини постраждав чоловік, пошкоджено дитсадок. ФОТО

Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по прикордонній Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки поранено місцевого мешканця 1965 року народження. Його госпіталізували.

Також у результаті атаки окупантів по населеному пункту пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю дитсадка.

У поліції повідомили, що відбувається фіксація наслідків ворожих обстрілів та збираються докази воєнних злочинів російських загарбників.

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