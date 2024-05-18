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Вследствие вражеских обстрелов приграничья Черниговщины пострадал мужчина, поврежден детсад. ФОТО

Сегодня днем россияне нанесли удары по приграничной Семеновской громаде Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки ранен местный житель 1965 года рождения. Его госпитализировали.

Обстріл Чернігівщини 18 травня

Также вследствие атаки оккупантов по населенному пункту поврежден многоквартирный дом и здание детсада.

В полиции сообщили, что происходит фиксация последствий вражеских обстрелов и собираются доказательства военных преступлений российских захватчиков.

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Обстріл Чернігівщини 18 травня

Автор: 

обстрел (27129) Черниговщина (1485)


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"Батьку, ти чуєш? Ми це зробили", - перші слова Усика після бою.
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19.05.2024 03:21 Ответить


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19.05.2024 03:25 Ответить
 
 