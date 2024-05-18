Вследствие вражеских обстрелов приграничья Черниговщины пострадал мужчина, поврежден детсад. ФОТО
Сегодня днем россияне нанесли удары по приграничной Семеновской громаде Новгород-Северского района Черниговской области.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеской атаки ранен местный житель 1965 года рождения. Его госпитализировали.
Также вследствие атаки оккупантов по населенному пункту поврежден многоквартирный дом и здание детсада.
В полиции сообщили, что происходит фиксация последствий вражеских обстрелов и собираются доказательства военных преступлений российских захватчиков.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik-peremig-f-yuri-ta-zabrav-titul-absolyutnogo-chempiona-svitu-1000756/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3j3gM8ZS7hU-Vem3vxZ84IWdFxqaQaakm7A9YC_e8LQZ3Qatrd4iR5zms_aem_AY0eLIsxXqOsI29izqm1s-9rsZTbkEmpdUcHlp7_sy8pi-xfthfyPLhGe ФОТО, ВИДЕО Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу