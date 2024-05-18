Вследствие вражеских обстрелов приграничья Черниговщины пострадал мужчина, поврежден детсад. ФОТО

Сегодня днем россияне нанесли удары по приграничной Семеновской громаде Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки ранен местный житель 1965 года рождения. Его госпитализировали.

Также вследствие атаки оккупантов по населенному пункту поврежден многоквартирный дом и здание детсада.

В полиции сообщили, что происходит фиксация последствий вражеских обстрелов и собираются доказательства военных преступлений российских захватчиков.

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