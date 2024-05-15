Рашисты за прошлые сутки обстреляли четыре пограничных громады Черниговской области, погиб мужчина

Россияне 14 мая обстреляли Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Городнянскую громады. Есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook-странице Северного регионального управления Государственной пограничной службы.

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 53 взрыва", - говорится в сообщении.

В частности:

Новгород-Северская громада: 13 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дрона) в направлении н.п. Гремяч, Красный Хутор, Михальчина Слобода и Гай.

Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Карповичи и Леоновка.

Сновская громада: 16 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Мостки и Клюсы.

Городнянская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно FPV-дронов) в направлении н.п. Мощенко.

"Во время обстрела местный житель одного из населенных пунктов Новгород-Северской громады 1963 г.р., двигаясь по окраине населенного пункта, получил многочисленные ранения несовместимые с жизнью и погиб на месте", отметили в Госпогранслужбе.

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