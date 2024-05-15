РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10692 посетителя онлайн
Новости
1 067 0

Рашисты за прошлые сутки обстреляли четыре пограничных громады Черниговской области, погиб мужчина

Обстріли Чернігівщини

Россияне 14 мая обстреляли Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Городнянскую громады. Есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook-странице Северного регионального управления Государственной пограничной службы.

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 53 взрыва", - говорится в сообщении.

В частности:

  • Новгород-Северская громада: 13 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дрона) в направлении н.п. Гремяч, Красный Хутор, Михальчина Слобода и Гай.
  • Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Карповичи и Леоновка.
  • Сновская громада: 16 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Мостки и Клюсы.
  • Городнянская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно FPV-дронов) в направлении н.п. Мощенко.

"Во время обстрела местный житель одного из населенных пунктов Новгород-Северской громады 1963 г.р., двигаясь по окраине населенного пункта, получил многочисленные ранения несовместимые с жизнью и погиб на месте", отметили в Госпогранслужбе.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 3 района, повреждено много жилья. ФОТО

Автор: 

обстрел (26850) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 