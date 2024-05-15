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Рашисти минулої доби обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівської області, загинув чоловік

Обстріли Чернігівщини

Росіяни 14 травня обстріляли Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську громади. Є загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Facebook-сторінці Північного регіонального управління Державної прикордонної служби.

"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 53 вибухи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • Новгород-Сіверська громада: 13 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч, Красний Хутір, Михальчина Слобода і Гай.
  • Семенівська громада: 22 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Карповичі та Леонівка.
  • Сновська громада: 16 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Містки та Клюси.
  • Городнянська громада: 2 вибухи (приходи, ймовірно FPV-дронів ) в напрямку н.п. Мощенка.

"Під час обстрілу місцевий житель одного з населених пунктів Новгород-Сіверської громади 1963 р.н., рухаючись по околиці населеного пункту, отримав численні поранення несумісні з життям та загинув на місці", зазначили у Держприкордонслужбі.

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обстріл (28171) Чернігівщина (1584)


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