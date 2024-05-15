Доба на Донеччині: під ворожим вогнем 3 райони, пошкоджено багато житла. ФОТО

Упродовж минулої доби, 14 травня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про постраждалих за добу не надходила.

Наслідки обстрілів Донеччини:

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю. У Гродівській громаді пошкоджено господарчу споруду в Іванівці.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка, Зарічне, Іванівка і Ямпіль. У Миколаївці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.





Евакуація з регіону

За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 336 людей, у тому числі 57 дітей.