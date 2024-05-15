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Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 3 района, повреждено много жилья. ФОТО

За минувшие сутки, 14 мая 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о пострадавших за сутки не поступала.

Последствия обстрелов Донетчины:

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Елизаветовка. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселом Гае. В Гродовской громаде повреждена хозяйственная постройка в Ивановке.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка, Заречное, Ивановка и Ямполь. В Николаевке повреждены 3 дома и админздание. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 4 объекта.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Сиверске повреждено нежилое здание.

Налідки обстрілів Донеччини 14 травня 2024 року
Налідки обстрілів Донеччини 14 травня 2024 року

Эвакуация из региона

По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 336 человек, в том числе 57 детей.

Автор: 

обстрел (27107) Донецкая область (9629)


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