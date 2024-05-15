Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 3 района, повреждено много жилья. ФОТО
За минувшие сутки, 14 мая 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, информация о пострадавших за сутки не поступала.
Последствия обстрелов Донетчины:
Покровский район
В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Елизаветовка. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселом Гае. В Гродовской громаде повреждена хозяйственная постройка в Ивановке.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка, Заречное, Ивановка и Ямполь. В Николаевке повреждены 3 дома и админздание. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 4 объекта.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Сиверске повреждено нежилое здание.
Эвакуация из региона
По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 336 человек, в том числе 57 детей.
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